Gibran Rakabuming Raka Resmi Mengundurkan Diri Sebagai Wakil Presiden RI

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke Istana Merdeka pada 12 November 2026. Presiden Prabowo Subianto mengabulkan permintaan tersebut demi stabilitas nasional.

Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. Langkah monumental ini menandai berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden RI tersebut dan mengubah lanskap kepemimpinan eksekutif di Indonesia. Pengunduran diri ini merupakan keputusan final yang diambil Gibran Rakabuming Raka atas dasar pertimbangan personal maupun hukum yang mengikat.

Alasan Pengunduran Diri Gibran

Gibran Rakabuming Raka menjelaskan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai sistem pendidikan luar negeri yang dianutnya. Selain itu, terdapat pula kompleksitas persoalan hukum terkait dengan pemenuhan syarat konstitusional Indonesia yang menjadi hambatan bagi kelancaran tugas kenegaraan. Faktor-faktor ini mendorong Wakil Presiden RI untuk mengambil langkah mundur demi menghindari konflik kepentingan atau ketidaksesuaian regulasi.

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Presiden Prabowo Subianto merespons surat tersebut dengan sikap yang tegas namun penuh respek. Kepala Negara menyatakan bahwa beliau telah menerima serta menghormati surat pemberhentian Gibran Rakabuming Raka. Keputusan untuk menerima pengunduran diri ini diambil dengan prioritas utama untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia yang lebih luas daripada mempertahankan posisi individu.

Perubahan Atribut Kenegaraan Gibran

Secara visual, penampilan Gibran Rakabuming Raka saat menyerahkan surat pengunduran diri menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Saat memasuki Istana Merdeka untuk menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, Gibran mengenakan jas hitam polos tanpa menyematkan pin kenegaraan apa pun di bagian dada kirinya.

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Pin yang dimaksud adalah Pin RI-2, sebuah atribut bergambar Garuda Pancasila dengan sentuhan warna merah putih yang sebelumnya selalu melekat pada jas Wakil Presiden. Atribut ini menjadi identitas visual yang sangat identik dengan penampilan resmi Gibran Rakabuming Raka dalam berbagai kegiatan kenegaraan. Kehadiran pin tersebut sebelumnya melambangkan statusnya sebagai pejabat tinggi negara yang berhak menggunakan lambang negara sebagai bagian dari seragam resminya.

Ketentuan Hukum Penggunaan Lambang Negara

Ketiadaan Pin RI-2 pada penampilan Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar masalah estetika, melainkan berkaitan erat dengan ketentuan hukum yang mengatur penggunaan simbol negara. Dalam Pasal 52 huruf e undang-undang yang berlaku, Lambang Negara dinyatakan boleh digunakan sebagai lencana atau atribut bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, maupun warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri.

Ketentuan hukum ini memberikan dasar yang jelas mengenai kapan dan bagaimana Lambang Negara boleh dikenakan sebagai atribusi resmi dalam konteks kenegaraan. Namun, perlu adanya pemahaman yang tepat mengenai perbedaan antara penggunaan Lambang Negara sebagai atribut pejabat biasa dengan pin pengenal khusus yang diperuntukkan bagi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.

Regulasi Pin Pengamanan Istana

Kementerian Sekretariat Negara memiliki aturan tersendiri yang memisahkan jenis-jenis pin yang boleh dikenakan oleh pejabat tingkat tinggi. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

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Regulasi tersebut juga mencakup ketentuan bagi tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan yang berkunjung ke Indonesia. Dengan adanya regulasi spesifik ini, penggunaan Pin RI-2 tidak dapat disamakan secara langsung dengan mekanisme pengamanan pejabat tinggi. Hal ini memperkuat alasan mengapa Gibran Rakabuming Raka kini tidak lagi mengenakan pin tersebut setelah resmi mengajukan surat pengunduran diri.

Prosedur Administrasi dan Masa Transisi

Gibran Rakabuming Raka juga telah melakukan langkah administratif serupa dengan mendatangi Gedung MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara terpisah. Langkah ini menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur birokrasi yang berlaku bagi pejabat publik yang keluar dari jabatannya. Penyerahan dokumen kepada lembaga legislatif memastikan bahwa seluruh proses pengunduran diri tercatat secara hukum dan administratif.

Transisi kepemimpinan ini diharapkan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan. Dengan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo Subianto kini memiliki kebebasan untuk menunjuk pengganti sesuai dengan mekanisme konstitusional yang ada. Fokus utama pemerintahan akan beralih pada pemulihan stabilitas politik dan melanjutkan program-program pembangunan nasional yang telah direncanakan.