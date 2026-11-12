Gibran Rakabuming Raka Resmi Mengundurkan Diri sebagai Wakil Presiden RI

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026, memicu pembahasan hak pensiun sebesar Rp 20,16 juta berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978.

Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia setelah menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Langkah hukum ini dilakukan untuk mengakhiri masa jabatannya dan membuka proses transisi kekuasaan dalam struktur pemerintahan tertinggi negara.

Proses Pengajuan Pengunduran Diri

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa surat serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto, disertai permintaan agar MPR segera memproses pengunduran diri tersebut. Penyerahan surat ini menandai akhir resmi dari periode kepemimpinan Gibran sebagai wakil kepala eksekutif yang mendampingi Presiden Prabowo dalam kabinet pemerintahan saat ini.

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Kedua pimpinan negara tersebut kini menghadapi kebutuhan administratif untuk menyelesaikan status kepegawaian dan hak-hak resmi yang menyertai pemberhentian jabatan tingkat tinggi ini. Proses administrasi oleh MPR menjadi kunci dalam menetapkan status pemberhentian yang akan menentukan hak-hak selanjutnya bagi mantan wakil presiden.

Penentuan Hak Pensiun Berdasarkan UU

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan yang akan diterimanya setelah tidak lagi mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Salah satu hak utama yang diatur adalah uang pensiun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administrasi Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

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Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) mengatur besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, yang menjadi dasar perhitungan finansial pasca-masa jabatan.

Mengacu pada keterangan Kementerian Sekretariat Negara, gaji pokok wakil presiden sebesar Rp 20,16 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden, yakni Rp 5,04 juta, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2000. Dengan demikian, apabila Gibran memenuhi persyaratan pemberhentian dengan hormat, estimasi pensiun pokok yang dapat diterimanya mencapai Rp 20,16 juta per bulan.

Perlu dicatat bahwa angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan ketentuan gaji pokok yang berlaku dan bukan berarti seluruh tunjangan maupun fasilitas selama menjabat turut dihitung sebagai uang pensiun. Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 juga menyebutkan bahwa setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR dalam ketetapannya secara tegas menyatakan pemberhentian tersebut tidak dengan hormat.

Hak Administratif dan Fasilitas Pasca-Jabatan

Selain pensiun pokok, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak administratif bagi mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Dalam Pasal 7, mantan wakil presiden berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri.

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Negara menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden dan keluarganya. Pasal 8 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta penyediaan kendaraan milik negara berikut pengemudinya.

Adapun mengenai waktu pembayaran, Pasal 9 menyebutkan pensiun dan sejumlah tunjangan tersebut dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Ketentuan ini menjamin kesinambungan dukungan finansial dan logistik bagi mantan pejabat negara yang telah menyelesaikan tugas konstitusionalnya dengan prosedur yang sah.