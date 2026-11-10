Gibran Rakabuming Raka Mundur usai Bertemu Prabowo Subianto di Istana

Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka usai bertemu Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (10/11).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatannya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11). Pertemuan kedua pejabat tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.

Prasetyo menyebut pengajuan mundur itu didorong oleh dinamika yang berkembang setelah sejumlah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah. Ia menyampaikan keterangan tersebut kepada awak media.

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Pertemuan Gibran dan Prabowo di Istana Negara

Menurut Prasetyo Hadi, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pembicaraan dengan Prabowo Subianto. Pertemuan itu berlangsung pada Selasa (10/11) pagi dan berlangsung kurang lebih dua setengah jam.

Prasetyo menjelaskan bahwa Gibran bersama Prabowo membahas persoalan tersebut secara langsung. Dalam keterangannya, Prasetyo tidak merinci isi pembahasan di luar pernyataan pengunduran diri tersebut.

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Sebelum pertemuan itu, Gibran sempat menjawab pertanyaan awak media pada Jumat (30/10/2026) usai salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jelambar, Jakarta Barat. Sumber yang dikutip tidak menjelaskan bagaimana jawaban pada kesempatan tersebut berkaitan dengan rencana pengunduran diri.

Alasan Mundur Terkait Keputusan MK dan MA

Prasetyo Hadi menyebut alasan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka terkait dinamika keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kedua lembaga tersebut disebut berkaitan dengan polemik ijazah yang tengah berkembang.

Dalam kutipan yang disampaikan Prasetyo, Gibran menyatakan niat untuk mengundurkan diri karena menghadapi dinamika yang berkembang atas keputusan di kedua lembaga peradilan tersebut. Prasetyo menyampaikan hal itu sebagai penjelasan resmi dari lingkaran pemerintahan.

Sumber yang dikutip hanya menyebut keterkaitan alasan dengan keputusan MK dan MA. Keterangan itu tidak disertai rincian substansi keputusan yang dimaksud, sehingga pembaca perlu merujuk pada putusan resmi kedua lembaga untuk memahami konteksnya.

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Status Pengajuan dan Langkah Lanjutan Jabatan

Hingga keterangan Prasetyo Hadi disampaikan, pengajuan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka telah dibenarkan secara resmi oleh Sekretariat Negara. Sumber yang dikutip tidak menyebutkan apakah pengunduran diri tersebut sudah diproses atau disetujui.

Jabatan Wakil Presiden yang dipegang Gibran menjadi sorotan karena pengajuan itu berasal langsung dari pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Sumber tidak memuat jadwal, prosedur, atau tahapan lanjutan yang akan ditempuh setelah pengajuan tersebut.

Publik kini menunggu penjelasan lanjutan mengenai status jabatan tersebut dari pihak yang berwenang. Informasi resmi berikutnya diharapkan memuat kepastian mengenai proses pengunduran diri dan dampaknya terhadap jalannya pemerintahan.