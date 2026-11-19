Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Presiden Jokowi menegaskan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto pasca pengunduran diri tersebut.

Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029. Pengunduran diri ini terjadi tepat pada Kamis, 12 November 2026, dengan surat yang diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Jokowi Ungkap Dukungan Penuh kepada Prabowo

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, membuka suara mengenai isu ini saat ditemui wartawan di kediaman pribadinya yang berlokasi di Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo. Dalam respons singkat dan tenang tersebut, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Penekanan utama dari pernyataan tersebut adalah komitmen untuk mendukung program-program strategis yang secara langsung berkaitan dengan kesejahteraan rakyat banyak, tanpa menyimpang dari tugas utama eksekutif.

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Meskipun pertanyaan seputar nasib dan langkah masa depan Gibran Rakabuming Raka bergeser, mantan Wali Kota Solo itu memilih untuk tidak berkomentar jauh lebih lanjut. Ia meminta wartawan untuk mengonfirmasi informasi terkait keputusannya secara langsung kepada putra sulungnya tersebut. Sikap ini diambil sebagai bentuk hormat terhadap privasi keluarga sekaligus menjaga fokus pada jalannya pemerintahan yang sedang berjalan.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Jawaban dari MPR

Surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka diterima oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani. Ahmad Muzani menyampaikan isi surat resmi tersebut usai menggelar rapat pimpinan MPR yang membahas kasus pengunduran diri Wakil Presiden. Dalam pernyataan resminya, Ahmad Muzani membacakan bahwa Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI atas permintaan sendiri, bukan karena paksaan atau skandal pidana.

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Isi surat tersebut menekankan bahwa keputusan untuk mengosongkan kursi Wakil Presiden diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Gibran Rakabuming Raka dalam suratnya juga menyatakan keyakinannya bahwa negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi daripada dirinya sendiri, yang menjadi alasan utama di balik keputusan berat tersebut.

Posisi Prabowo Soal Syarat Pendidikan dan Putusan Hukum

Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi resmi mengenai latar belakang pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dalam konferensi pers pada Kamis, 12 November 2026. Prabowo menuturkan bahwa Gibran meyakini bahwa ia telah menempuh pendidikan melalui proses yang semestinya sesuai dengan keyakinan pribadi. Namun, di sisi lain, Presiden Prabowo mengakui secara terbuka bahwa terdapat perbedaan fundamental antara sistem pendidikan di luar negeri dengan sistem pendidikan di Indonesia.

Menurut Presiden Prabowo, putusan hukum yang ada menyoroti adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan pendidikan sesuai dengan sistem konstitusional Indonesia. Perbedaan standar dan regulasi inilah yang menjadi titik pusat perdebatan hukum yang akhirnya memunculkan ketidaksesuaian administratif. President menegaskan bahwa hal ini bukan soal kredibilitas pribadi Gibran, melainkan soal kesesuaian dengan aturan main konstitusi nasional.

Dampak Langkah Gibran dan Masa Depan Pemerintahan

Gibran Rakabuming Raka akhirnya memilih untuk mundur dengan pertimbangan yang jauh lebih luas dan strategis. Ia mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa, dan demi kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Langkah ini diambil sebagai solusi untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dan memastikan fokus pemerintahan tetap pada isu-isu prioritas.

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Konfirmasi mengenai kepastian apakah Gibran akan tetap bertahan di Jakarta atau memilih pulang ke Solo hingga saat ini masih menunggu. Namun, pengosongan kursi Wakil Presiden ini menandai babak baru dalam dinamika politik Indonesia. Masyarakat menunggu bagaimana mekanisme suksesi atau pengganti akan diatur sesuai dengan hukum dan konstitusi yang berlaku setelah pengunduran diri ini disahkan secara resmi oleh lembaga negara yang berwenang.