Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Tindakan ini memicu perdebatan mengenai legitimasi etis dan hukum yang melatarbelakangi naiknya ia ke puncak kekuasaan sejak 2023.

Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 November 2026. Langkah hukum ini diwujudkan dengan penyerahan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keputusan strategis ini diambil di tengah gelombang diskusi publik yang intens mengenai proses seleksi dan legalitas pencalonannya yang bermula dari tahun 2023.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Respons Presiden

Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap langkah Gibran Rakabuming Raka dengan menyebutnya sebagai sikap seorang kesatria dan negarawan sejati. Dalam catatan resminya, Gibran Rakabuming Raka membingkai pengunduran diri ini sebagai tindakan prioritas yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Narasi ini menekankan pada kedewasaan politik dan keberanian moral dalam melepaskan tampuk kekuasaan yang telah diemban selama beberapa tahun.

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Akar Kontroversi Putusan MK Tahun 2023

Latar belakang utama dari keputusan ini berakar pada perubahan regulasi yang terjadi pada Oktober 2023 ketika Gibran berusia 36 tahun dan masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Sebelumnya, konstitusi menetapkan batasan usia minimal 40 tahun untuk calon presiden atau wakil presiden. Melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi menambahkan pengecualian bagi pejabat yang dipilih melalui pemilu. Perubahan jurisprudensi ini membuka pintu lebar-lebar bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam kontestasi politik tingkat nasional.

Pelanggaran Etika Ketua Mahkamah Konstitusi

Kontroversi memanas karena Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, Anwar Usman, adalah paman kandung dari Gibran Rakabuming Raka. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan fakta bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat pada 7 November 2023. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK karena melanggar prinsip ketidakberpihakan, integritas, dan independensi lembaga kehakiman. Keterlibatannya dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan menciptakan benturan kepentingan yang jelas.

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Kritik Terhadap Legitimasi Moral Pencalonan

Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku secara hukum dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka diproses berdasarkan ketentuan yang telah berubah, publik tetap mempertanyakan aspek moralnya. Gibran menyatakan bahwa pencalonannya bermula dari pinangan untuk mendampingi Prabowo pada September 2023. Ia mengaku mengalami pergulatan batin sebelum menerima tawaran tersebut, namun kritik menyatakan bahwa pergulatan batin bukanlah pengganti tanggung jawab etis yang harus dipikul seorang pejabat publik dewasa.

Dampak Jangka Panjang Terhadap Kepercayaan Publik

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak serta merta menghapus pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan diraih. Publik dan pengamat politik menekankan bahwa demokratisasi membutuhkan pejabat yang menghormati konstitusi sejak awal, bukan sekadar heroik saat melepaskan jabatan. Tiga tahun lalu, Gibran memiliki kapasitas penuh untuk menolak proses yang kontroversial tersebut. Keputusan untuk mundur kini dianggap sebagai konsekuensi dari tekanan politik dan hukum, bukan sebagai penolakan murni terhadap awal mula kontroversi pencalonan di tahun 2023.