Gibran Rakabuming Raka Muncul Publik Pertama Setelah Resmi Mundur

Gibran Rakabuming Raka tampil di Masjid Jami Himmatul Masaakiin sehari setelah pengunduran diri, disambut hangat warga dan responsif terhadap pertanyaan anak-anak di Jakarta Selatan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi kembali muncul di ruang publik pada Jumat (13/11/2026), tepat sehari setelah ia mengumumkan pengunduran diri dari jabatan eksekutif tertinggi kedua di Indonesia. Kehadiran Gibran Rakabuming Raka ini terjadi saat ia melaksanakan Salat Jumat di Masjid Jami Himmatul Masaakiin yang terletak di wilayah Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Momen ini menjadi indikator pertama bagaimana reaksi sosial dan politik terhadap langkah politik mantan wakil presiden tersebut di tengah publik.

Ritual Jumat Setelah Pengunduran Diri Resmi

Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi ibadah sekitar pukul 11.46 WIB pada Jumat (13/11/2026), dengan mengendarai mobil Toyota Innova Zenix berwarna hitam. Penampilannya menggunakan kemeja batik lengan panjang berwarna putih gading, gaya yang konsisten dengan citra publiknya selama masa jabatan sebelumnya. Kehadirannya segera menarik perhatian warga lokal serta sejumlah relawan yang telah berkumpul di sekitar area masjid sejak pagi. Interaksi awal ini menunjukkan bahwa meskipun status politiknya telah berubah, keterikatan emosional dengan komunitas sekitar masih terjaga erat.

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Interaksi Emosional dengan Warga dan Anak-Anak

Saat turun dari kendaraan, Gibran Rakabuming Raka langsung disambut oleh kerumunan warga yang ingin bersalaman dan meminta foto bersama. Salah satu momen paling menonjol terjadi ketika seorang anak kecil menghampirinya dan bertanya langsung, "Pak Gibran, sakit hati enggak?" terkait keputusan pengundurannya. Sebagai respons, Gibran Rakabuming Raka tidak memberikan jawaban verbal yang panjang, melainkan hanya tersenyum dan mengalihkan perhatian kepada anak-anak yang lain. Sikap ini ditafsirkan sebagai strategi komunikasi politik yang menjaga ketenangan di tengah spekulasi publik.

Seorang warga lainnya mengungkapkan dukungan dengan menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terbaik selama masa jabatannya. Tanggapan Gibran Rakabuming Raka terhadap sapaan tersebut bersifat santai dan akrab, sebelum ia mengajak seluruh kerumunan untuk segera masuk ke dalam masjid guna menunaikan ibadah Salat Jumat. Tindakan ini memperkuat narasi bahwa Gibran Rakabuming Raka tetap berpegang pada nilai-nilai kultural dan religius yang selama ini menjadi bagian dari identitas publiknya.

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Respons Publik dan Dampak Politik Jangka Pendek

Pertanyaan dari anak-anak tidak berhenti hingga selesai ibadah. Saat Gibran Rakabuming Raka berjalan menuju kendaraannya setelah Salat Jumat, ia kembali dikerumuni oleh sejumlah siswa sekolah yang meminta tanda tangan. Salah satu siswa lainnya menyindir dengan jenaka bahwa Gibran Rakabuming Raka kini hanyalah manusia biasa yang makan nasi, namun tetap memberikan pujian tulus atas kinerja sebelumnya. Komentar-komentar ini mencerminkan bahwa transisi kekuasaan Gibran Rakabuming Raka tidak diiringi oleh kebencian, melainkan rasa kecewa yang halus namun masih penuh hormat dari akar rumput.

Kemunculan Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen pada Kamis (12/11/2026) menjadi pemicu utama dari segala spekulasi yang kemudian dikonfirmasi pada hari berikutnya. Keputusan untuk mundur ini menciptakan kekosongan struktur kepemimpinan eksekutif yang akan segera ditindaklanjuti oleh prosedur konstitusi. Kehadiran Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Selatan pada Jumat (13/11/2026) menjadi bukti nyata bahwa ia tidak menarik diri dari masyarakat, melainkan memilih untuk berinteraksi secara personal di tengah transisi politik tersebut.