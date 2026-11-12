Gibran Rakabuming Raka Hadiri MPR, Surat Pengunduran Diri Diserahkan Kamis Pagi

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir ke Gedung MPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Ia menyerahkan surat pengunduran diri langsung kepada pimpinan MPR, seperti yang dikonfirmasi Ketua Komisi III DPR.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di kompleks parlemen Jakarta pada Kamis, 12 November 2026 untuk menghadiri sidang di MPR RI. Kedatangan tokoh tersebut diikuti oleh beberapa Wakil Ketua MPR RI yang sudah lebih dahulu berada di lokasi. Kehadiran Gibran ke Gedung Nusantara III menjadi pusat perhatian setelah adanya kabar bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya saat ini.

Sekitar pukul 10.00 WIB, para pimpinan MPR RI mulai berdatangan ke gedung parlemen. Mereka yang hadir di antaranya Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Lestari Moerdijat, Kahar Muzakir, hingga Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Kehadiran massal para pimpinan tersebut mengindikasikan adanya agenda penting yang akan dibahas.

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Mekanisme Pengunduran Diri Gibran Rakabuming

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis pagi, 12 November 2026. Penyerahan dokumen tersebut dijadwalkan dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB di gedung MPR. Langkah ini dilakukan secara resmi melalui institusi tinggi negara yang memiliki kewenangan terkait jabatan wakil presiden.

Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengonfirmasi bahwa Gibran memang direncanakan untuk mendatangi parlemen pada hari itu. Ia meminta awak media untuk menunggu kedatangan langsung Gibran ke dalam gedung. Bambang Wuryanto juga menyatakan bahwa MPR RI akan menerima kunjungan tersebut sebagai bagian dari proses formalitas pengunduran diri.

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Konteks Rapat dan Kasus Penyadapan Ilegal

Informasi terkait pengunduran diri ini disampaikan oleh Habiburokhman di sela-sela rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Rapat tersebut bertempat di Gedung DPR Jakarta dan membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Kapolri dalam rapat ini menunjukkan seriusnya penanganan kasus keamanan nasional yang melibatkan kepala negara.

Habiburokhman menyampaikan informasi mengenai surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka secara langsung setelah pertemuan dengan pimpinan kepolisian tersebut. Pernyataan ini memberikan kejelasan mengenai waktu dan tempat penyerahan dokumen legal yang berdampak pada struktur pemerintahan Indonesia. Proses ini terjadi di tengah sorotan media dan publik yang tinggi.

Dampak dan Prosedur Selanjutnya bagi Pemerintahan

Langkah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka akan memicu prosedur konstitusional untuk mencari pengganti atau penjabat sementara. MPR RI memiliki peran krusial dalam menerima surat tersebut dan meneruskan proses sesuai aturan yang berlaku. Para anggota dewan dan pimpinan lembaga negara kini berada dalam posisi untuk menyesuaikan langkah administratif berikutnya.

Perkembangan ini terjadi tepat satu minggu setelah peristiwa penyadapan yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Gibran ke MPR RI pada Kamis, 12 November 2026 menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Proses hukum dan administratif yang terkait dengan kasus tersebut kemungkinan akan berjalan seiring dengan perubahan kepemimpinan eksekutif.