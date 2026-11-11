Gibran Rakabuming Raka Hadapi Regulasi Pensiun Jika Mundur dari Jabatan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi analisis UU No 7 Tahun 1978 terkait hak pensiun dan fasilitas jika mengundurkan diri secara hormat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi ini muncul setelah Gibran berbincang dengan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026.

Regulasi Hukum Hak Pensiun Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 menjadi landasan utama yang mengatur pemberian uang pensiun serta berbagai fasilitas bagi wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya. Isu pengunduran diri ini memicu pertanyaan mendalam mengenai kelanjutan jabatan Gibran dan hak-hak spesifik yang akan diterimanya apabila benar-benar meninggalkan posisi tersebut.

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Ketentuan Pemberhentian Dengan Hormat

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, hak pensiun hanya diberikan kepada presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori pemberhentian dengan hormat sesuai penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978.

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Rincian Fasilitas Keuangan Dan Administratif

Hak pertama yang diatur adalah uang pensiun pokok sebesar seratus persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat. Perhitungan ini menggunakan gaji pokok murni bukan keseluruhan penghasilan yang diterima selama masa jabatan berlangsung. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyampaian niat mundur saja belum cukup untuk membuat seluruh hak otomatis berlaku tanpa penetapan resmi.