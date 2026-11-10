Gibran Rakabuming Hadapi Pemakzulan Pasca Putusan MA dan MK

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi proses pemakzulan resmi di DPR setelah putusan Mahkamah Agung menyatakan ijazahnya tidak sah.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini berada dalam situasi konstitusional yang sangat berat pasca terbitnya putusan Mahkamah Agung yang menolak legalitas ijazah SMA-nya. Langkah hukum ini mengawalinya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang tidak menemukan bukti kelulusan pendidikan setara SMA. Kombinasi kedua putusan yudisial ini mendorong lembaga legislatif untuk menyiapkan mekanisme pemakzulan sebagai satu-satunya jalan penyelesaian resmi menurut konstitusi.

Putusan MA Tetapkan Ijazah Tidak Sah Secara Hukum

Mahkamah Agung (MA) secara tegas mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Subhan melalui juru bicaranya, Yanto, yang menginformasikan amar putusan kepada para jurnalis pada 30 Oktober lalu dalam dokumen nomor 742/K/TUN/2026. Gugatan Subhan menuntut Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) untuk membatalkan surat keterangan (suket) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Keputusan akhir ini menetapkan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat pendidikan minimal tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

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Pakar Hukum Sebut Hanya Pemakzulan yang Sah Konstitusi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa satu-satunya mekanisme resmi yang dapat dilakukan negara untuk memberhentikan Wakil Presiden dalam situasi ini adalah melalui proses pemakzulan yang diatur dalam konstitusi. Ia menjelaskan bahwa pengunduran diri merupakan inisiatif pribadi yang tidak bisa dipaksa oleh institusi negara, sehingga upaya paksa secara kelembagaan tetap harus berpusat pada prosedur impeachment di DPR. Jimly Asshiddiqie menilai bahwa tekanan agar Gibran mundur dengan alasan mulia justru tidak tepat karena konstitusi telah menyediakan jalur hukum eksplisit untuk mengatasi ketidaksesuaian syarat calon.

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Denny Indrayana Sorot Mekanisme Penggantian Pejabat

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana, yang juga merupakan pemohon dalam sengketa Pilpres 2026, menyatakan bahwa Gibran dapat memilih untuk berhenti secara sukarela tanpa perlu menjelaskan alasan apapun sesuai Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945. Namun, Denny Indrayana mengingatkan bahwa penggantian wakil presiden tidak terjadi secara otomatis dari pasangan calon lain yang kalah dalam pemilihan umum sebelumnya. Mekanisme pengisian kursi kosong diatur oleh Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih calon pengganti dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden yang masih menjabat.

Prosedur Rapat Paripurna dan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat

Kepengisian kekosongan jabatan wakil presiden dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari 732 anggota, termasuk 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilu 2024. Keputusan awal untuk menggelar sidang gabungan wajib ditetapkan dalam rentang waktu tiga kali dua puluh empat jam setelah kursi wakil presiden dinyatakan kosong sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan pengganti melalui MPR dianggap lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum ulang untuk seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden.