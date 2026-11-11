Gibran Pengunduran Wakil Presiden Dikonfirmasi, Muzani Tidak Boleh Komentar

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dikonfirmasi Budi Arie Setiadi; Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat Ahmad Muzani tidak terlibat komentar karena belum mendapat pemberitahuan resmi.

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Indonesia dikonfirmasi pada Rabu (11 November 2026) oleh Ketua Umum Partai Projo Budi Arie Setiadi. Insiden tersebut terjadi di lokasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran di Lanud Halim Perdanakusuma. Budi Arie menjelaskan bahwa surat pengunduran diri diserahkan langsung kepada Presiden saat bertemu di basis militer tersebut.

Proklamasi Pengunduran Gibran

Menurut pernyataan Budi Arie, penyerahan dokumen pengunduran tersebut berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma, sebuah pangkalan TNI AU yang terletak di Jakarta Pusat. Keputusan ini diambil setelah Gibran menyatakan keputusannya untuk mundur dalam kapasitas Wakil Presiden. Keterangan resmi tidak mencantumkan alasan pribadi, namun menegaskan bahwa pengunduran diri dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

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Titik Tangan Ahmad Muzani Tetap Tenang

Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani, yang turut hadir dalam perayaan HUT NasDem ke-15 di NasDem Tower, memilih tidak memberikan komentar pada pengunduran Gibran. Dalam pernyataan singkat, Muzani menyatakan "Saya belum lihat dan belum dengar" serta menegaskan bahwa belum ada pemberitahuan resmi terkait proses yang sedang berlangsung di DPR maupun MPR RI. Menurutnya, sejauh ini belum dapat diputuskan atau dinilai secara detail.

Peran MPR dalam Proses Transisi

Kasus pengunduran Gibran menempatkan MPR RI dan DPR RI pada posisi kunci untuk menilai dan memproses perubahan jabatan tersebut. Adapun langkah selanjutnya adalah menyiapkan surat izin pengunduran yang diserahkan secara resmi kepada Presiden. Sehubungan dengan hal itu, Ketua MPR seperti Ahmad Muzani bersaksi bahwa pengambilan keputusan akan segera dilaksanakan begitu klaim pengunduran telah diverifikasi. Terlepas dari ketidakmampuan Muzani untuk memberikan komentar, partai politik dan lembaga pemerintahan lainnya menegaskan akan memperkuat mekanisme transparansi selama proses ini.

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Reaksi Politisi Lain Dan Dampak Medsos

Media sosial menyebarkan foto yang menandai pertemuan Gibran dan Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, menambah persepsi publik tentang keamanan proses pergantian urus. Sementara itu, partai politik lain mengisi ruangan dengan komentar open door bagi kandidat potensial berikutnya. Dalam periode ini, konsentrasi publik tetap tinggi, menantikan keputusan formal MPR untuk mengesahkan pengunduran Gibran secara hukum dan administratif.

Antisipasi dan Langkah Selanjutnya

Para pejabat yang terlibat diharapkan mempublikasikan keputusan resmi dalam waktu dekat agar transisi jabatan dapat berlangsung lancar. Seketaperubahan akan diikuti dengan evaluasi dampak bagi kebijakan luar negeri maupun inisiasi kebijakan domestik dalam kerangka pemerintahan lainnya. Dengan demikian, proses pelaporan resmi dan pengundangan akan meminimalkan ketidakpastian yang muncul di antara pihak publik dan politisi.