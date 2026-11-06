Gibran Bantah Klaim Tidak Komunikas dengan Prabowo Sejak 2025

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membantah klaim viral bahwa ia tidak berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto sejak akhir tahun lalu. Fakta menunjukkan pernyataan tersebut salah.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara tegas membantah kebenaran unggahan yang mengklaim dirinya tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto sejak tahun lalu. Klaim viral tersebut beredar di media sosial dengan label eksklusif yang menyatakan bahwa hubungan kedua tokoh negara tersebut tidak lagi sejalan. Fakta nya, pernyataan dalam unggahan tersebut terbukti tidak benar berdasarkan penelusuran terhadap sumber video asli yang beredar.

Klaim palsu ini muncul dari unggahan yang diposting pada Kamis, 5 November 2026. Unggahan tersebut menyertakan foto dan tulisan yang menyatakan bahwa wawancara tersebut adalah bukti pengakuan hubungan Gibran dengan Prabowo yang sudah tidak lagi sejalan. Media sosial X juga menjadi salah satu platform di mana foto wawancara palsu tersebut dengan mudah dapat diakses oleh publik luas.

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Asal Usul Video Wawancara Asli

Video yang menjadi dasar klaim palsu tersebut sebenarnya merupakan cuplikan dari wawancara yang ditayangkan oleh kanal YouTube Liputan6. Penayangan program tersebut terjadi pada tanggal 2 Desember 2025. Judul asli dari liputan tersebut adalah Dalam wawancara tersebut, pembawa acara menanyakan isu bahwa Gibran sering tidak dilibatkan dalam sidang kabinet dan tidak selalu mendampingi Presiden Prabowo dalam berbagai kegiatan.

Dalam sesi wawancara tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara langsung membantah kabar bahwa dirinya sering absen dari sidang kabinet. Ia menjelaskan secara rinci bahwa dirinya tidak pernah absen dalam setiap sidang kabinet yang diadakan. Penjelasan ini menjadi bukti kuat bahwa klaim tentang ketidakhadirannya dalam urusan pemerintahan adalah tidak akurat.

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Penjelasan Tugas dan Komunikasi Presiden

Gibran Rakabuming Raka juga memberikan klarifikasi mengenai dinamika kerja sama antara dirinya dan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo berbagi tugas pemerintahan yang jelas dan terstruktur. Keduanya memiliki tanggung jawab dan jadwal kegiatan masing-masing yang tidak selalu tumpang tindih dalam satu waktu dan tempat yang sama.

Jawaban Gibran ini menegaskan bahwa ia dan Presiden Prabowo tidak memiliki permasalahan pribadi maupun profesional. Wakil Presiden berpesan bahwa keduanya memiliki hubungan yang baik dan tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas negara. Pernyataan ini jelas mengindikasikan bahwa komunikasi dan koordinasi antara mereka tetap berjalan normal.

Kesimpulan Klarifikasi Fakta

Berdasarkan penelusuran mendalam terhadap konten video asli yang ditayangkan Liputan6, tidak ditemukan satupun pernyataan di mana Gibran mengaku tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Presiden Prabowo sejak tahun lalu. Seluruh klaim yang beredar di media sosial tentang ketegangan atau pemutusan komunikasi antara keduanya adalah tidak benar.

Penting bagi masyarakat untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkan berita. Kasus ini menunjukkan bagaimana potongan wawancara bisa digunakan untuk menyesatkan publik. Kebersamaan dan kerja sama antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto tetap berlanjut sesuai dengan struktur pemerintahan yang berlaku.