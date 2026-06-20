Gibran Bagikan Hadiah Pesparawi di Manokwari

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan perhatiannya dengan memberikan hadiah kepada peserta di Manokwari, Papua Barat, sekaligus menyoroti pembangunan merata. Ia menunjukkan perhatiannya yang mendalam terhadap generasi muda dan pembangunan daerah dengan memberikan tiga sepeda serta dua alat musik kepada lima peserta.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan perhatiannya dengan memberikan hadiah kepada peserta di Manokwari , Papua Barat , sekaligus menyoroti pembangunan merata . Ia menunjukkan perhatiannya yang mendalam terhadap generasi muda dan pembangunan daerah dengan memberikan tiga sepeda serta dua alat musik kepada lima peserta.

Momen hangat ini terjadi di sela-sela acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV Tahun 2026 yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat, pada hari Sabtu. Interaksi langsung Wapres Gibran dengan para peserta muda ini menciptakan suasana akrab dan penuh inspirasi bagi mereka yang hadir. Dalam kunjungannya ke Manokwari, Wapres Gibran tidak hanya menyerahkan hadiah, tetapi juga berdialog singkat dengan kelima peserta yang dipanggil ke atas panggung.

Tiga anak diminta memilih warna sepeda, sementara dua remaja ditanya preferensi antara keyboard atau gitar. Dialog ini menyoroti kepedulian Gibran terhadap minat dan kebutuhan anak-anak serta remaja di daerah tersebut, sekaligus memberikan motivasi untuk terus berkarya dan belajar. Ia menekankan pentingnya menjaga fasilitas publik tersebut. Kunjungan ini sekaligus menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Tanah Papua.

Dengan ramah, Gibran berdialog singkat dengan ketiga anak dan dua remaja tersebut, menanyakan nama dan sedikit latar belakang mereka. Interaksi ini menunjukkan sisi humanis seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, terutama generasi muda. Kepada ketiga anak, Gibran menanyakan apakah mereka menginginkan sepeda, dan kemudian meminta mereka memilih warna yang disukai. Momen ini menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk lebih giat bersekolah dan beraktivitas.

Sementara itu, dua remaja yang dipanggil ke panggung diberi pilihan antara keyboard atau gitar, menunjukkan apresiasi terhadap bakat musik mereka. Pemberian alat musik ini diharapkan dapat memotivasi para remaja untuk terus mengembangkan talenta di bidang seni. Aksi Gibran Bagikan Hadiah Pesparawi ini bukan sekadar pemberian materi, melainkan juga bentuk dukungan moral dan pengakuan terhadap potensi peserta. Dalam sambutannya, Wapres Gibran secara khusus mengapresiasi selesainya pembangunan Lapangan Borasi di Manokwari.

Ia mengingat kunjungannya pada November 2025 lalu, di mana lapangan tersebut masih dalam proses konstruksi. Kini, fasilitas modern ini telah siap digunakan sebagai lokasi utama penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIV, menandai kemajuan signifikan dalam infrastruktur daerah. Gibran menekankan pentingnya menjaga dan merawat fasilitas publik yang telah dibangun dengan susah payah. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat di Manokwari untuk menjaga tempat itu dengan sepenuh hati.

Pesan ini bukan hanya ditujukan kepada masyarakat Manokwari, tetapi juga sebagai pengingat kolektif akan tanggung jawab bersama dalam memelihara aset negara demi keberlanjutan manfaatnya. Penyelesaian Lapangan Borasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional di masa mendatang, serta meningkatkan citra Manokwari sebagai kota yang memiliki infrastruktur memadai.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran juga menegaskan kembali filosofi pembangunan yang diusung pemerintah, yaitu tidak lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Pernyataan ini menggarisbawahi upaya serius pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, mendapatkan perhatian yang sama dalam agenda pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan semangat keadilan dan pemerataan pembangunan. Pembangunan sudah tidak lagi Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Itulah sebabnya pembangunan Papua jadi salah satu prioritas Bapak Presiden





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Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden Pembangunan Merata Pesta Paduan Suara Gerejawi Manokwari Papua Barat

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