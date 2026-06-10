Ghost in the Cell pamit dari bioskop Indonesia setelah 55 hari tayang

Film horor Indonesia, Ghost in the Cell, pamit dari jaringan bioskop Indonesia setelah 55 hari menghiasi layar lebar. Joko Anwar, sutradara film, mengumumkan perpisahannya melalui unggahan media sosialnya yang menampilkan momen emosional antara para karakter film tersebut.

Film horor Indonesia, Ghost in the Cell, pamit dari jaringan bioskop Indonesia setelah 55 hari menghiasi layar lebar. Kabar tersebut disampaikan langsung melalui unggahan media sosialnya yang menampilkan momen emosional antara para karakter film tersebut.

Dalam poster perpisahan yang dibagikan, terlihat tulisan "Terima Kasih 3.376.865 Penonton Indonesia" sebagai bentuk apresiasi kepada penonton yang telah mendukung film horor tersebut selama masa penayangannya. Joko Anwar, sutradara film, menyampaikan rasa syukur mendalam kepada seluruh penonton yang telah menjadi bagian dari perjalanan Ghost in the Cell.

"Setelah 55 hari tayang di bioskop Indonesia, kami dari seluruh kru dan cast Ghost in the Cell pamit dari bioskop ya, teman-teman," tulis Joko Anwar. Ia juga mengungkapkan bahwa pengalaman membuat dan merilis film tersebut menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan kariernya.

"Ini adalah film dan experience kita bersama. Semua yang kami lalui, nggak akan pernah hilang dari ingatan kami. Perjalanan ini adalah salah satu highlight dari karir kami berkarya dan ini semua karena kalian," lanjutnya. Joko Anwar turut menyampaikan rasa cinta dan terima kasih kepada para penonton yang telah mendukung film tersebut sejak hari pertama penayangan.

"Terima kasih setulus-tulusnya dari kami. We love you. Sehat-sehat. Kita akan bertemu lagi," tutupnya.

Kebhasilan Ghost in the Cell menjadi salah satu pencapaian besar bagi perfilman Indonesia tahun ini. Film tersebut sukses menarik 3.376.865 penonton selama masa tayangnya. Capaian tersebut menempatkan Ghost in the Cell (untuk sementara) di peringkat kedua film Indonesia terlaris tahun 2026. Antusiasme penonton yang tinggi sejak awal penayangan membuat film horor karya Joko Anwar itu menjadi salah satu fenomena box office yang paling banyak diperbincangkan.

Meski telah resmi turun layar dari bioskop, perjalanan Ghost in the Cell tampaknya belum benar-benar berakhir. Para penggemar kini menantikan pengumuman mengenai jadwal penayangan film tersebut di platform streaming agar bisa kembali menikmati kisah yang telah memikat jutaan penonton Indonesia





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