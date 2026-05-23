Ghost in the Cell Makin Kehabisan Bahan Bakar di Box Office,menurut Data Cinepoint

Film horor sci-fi Indonesia, Ghost in the Cell makin kehabisan bahan bakar di box office. Seiring berkurangnya jumlah layar dan jam tayang di bioskop, perolehan penonton harian film tersebut terus mengalami penurunan tajam. Film Hollywood Star Wars: The Mandalorian and Grogu, yang promosinya cukup masif di Indonesia, justru belum menunjukkan performa mengesankan.

Indra Kurniawan - Film horor sci-fi Indonesia, Ghost in the Cell makin kehabisan bahan bakar di box office . Data Cinepoint menunjukkan bahwa pada hari ke-37 penayangan Jumat (22/5), Ghost in the Cell baru mampu meraih 6.129 penonton, yang merupakan capaian harian terendah sejak film tersebut tayang 16 April di bioskop.

Total penonton Ghost in the Cell saat ini berjumlah 3.324.607 orang, masih tertinggal sekitar 300 ribu penonton dari Danur: The Last Chapter yang sukses mencatat total 3.606.510 penonton. Film Hollywood Star Wars: The Mandalorian and Grogu yang promosinya cukup masif di Indonesia hanya mampu meraih 21.271 penonton. Persaingan film Indonesia di bioskop pun diprediksi masih akan berubah dalam beberapa pekan ke depan, terutama dengan hadirnya sejumlah judul baru yang mulai mengambil alih layar bioskop nasional





