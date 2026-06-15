Pelatih Timnas Iran Amir Ghalenoei mengkrit dampak urusan politik terhadap semangat sepak bola di Piala Dunia 2026. Timnya tidak bisa berlatih di AS karena keamanan dan harus transit dari Meksiko. Berbagai kontroversi lainevalua seperti penolakan visa wasit Somalia dan interkensi pemain. Real Madrid perkuat dengan Marc Cucurella, Swedia hantam Tunisia 5-1, dan Justin Hubner menjadi mualaf. Trump juga kembali bicara soal nuklir Iran.

Dalam konferensi pers jelang laga kontra Selandia Baru, pelatih Timnas Iran Amir Ghalenoei mengekspresikan kekhawatiran akan dampak kontroversi politik yang terjadi di luar lapangan terhadap semangat sepak bola.

Dia menekankan bahwa sepak bola seharusnya menyatukan bangsa dan budaya di seluruh dunia, di mana hasil pertandingan menjadi tidak relevan selain memberikan kebahagiaan kepada pemain dan penonton. Ghalenoei juga mengungkapkan bahwa kondisi tersebut telah memengaruhi fokus teknis timnya, sehingga dia berusaha untuk memastikan pemain tetap konsentrasi pada strategi dan teknik. Akibat dari KDirkPolitics, tim Iran tidak dapat berlatih di Amerika Serikat dan harus terbang dari Meksiko sebelum laga karena alasan keamanan.

Kontroversi serupa juga menimpa wasit asal Somalia Omar Artan yang visanya ditolak AS, serta Thomas Partey dan Breel Embolo yang dicegat untuk masuk ke Kanada dan AS. Sementara itu, Uruguay juga tertinggal penerbangan ke Miami menjelang laga kontra Arab Saudi karena keteledoran. Di bidang transfer, Real Madrid dikabarkan telah merangkai Marc Cucurella dari Chelsea, menambah penguatan bek kiri di ibu kota Spanyol.

Di Piala Dunia 2026, Swedia memenangkan pertandingan dengan skor 5-1 atas Tunisia, dengan duo bomber Liga Inggris Alexander Isak dan Viktor Gyokeres masing-masing mencetak satu gol. Timnas Indonesia melaluibek Justin Hubner mengumumkan心中成为 mualaf sebelum pernikahannya dengan Jennifer Coppen. Banyak ketegangan politik出现 sepanjang turnamen, termasuk kritikan terhadap FIFA oleh Mehdi Taremi, kapten Timnas Iran, atas perlakuan yang tidak adil. Di grup lain, Timnas Inggris mendapati kesialan menjelang laga pembuka melawan Kroasia, mulai dari masalah keamanan hingga bencana alam.

Di luar sepak bola, mantan Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa jika kesepakatan nuklir dengan Iran gagal, serangan bisa dimulai lagi. Ia mengklaim Amerika Serikat menambahkan dana 12 miliar dollar untukadak年轻人的计划, tetapi tidak jelas sumber dana tersebut. Di Indonesia, Polres Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika sabu seberat 3,974 kilogram, dan Bupati Kediri Maqdon Dhito merilis siswa angkatan pertama SMA Dharma Wanita 1 Pare.

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