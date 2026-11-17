GGGI dan ESCAP meluncurkan policy paper untuk tujuh negara Asia guna memperkuat pasar karbon domestik. Inisiatif ini mendukung harmonisasi regulasi dan keterhubungan regional dalam agenda iklim global.

Inisiatif kolaboratif terbaru antara Global Green Growth Institute ( GGGI) dan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ( ESCAP) telah menghasilkan sebuah policy paper krusial. Dokumen tersebut menguraikan strategi rinci bagi tujuh negara di kawasan Asia untuk memperkuat pasar karbon nasional masing-masing. Langkah strategis ini sekaligus meletakkan landasan fundamental bagi kerja sama regional di masa depan yang lebih integratif. Inisiatif ini diluncurkan dalam sesi dialog COP31 bertajuk "Enhancing Domestic Carbon Markets in East Asia and Southeast Asia" di Paviliun Indonesia.

Delapan Negara Target dan Fokus MRV

Policy paper dengan judul lengkap "Emerging Trends, Policy Signals and Pathways for Credible Carbon Pricing" menargetkan China, Jepang, Republik Korea, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kajian ini dipaparkan secara langsung dalam sesi dialog yang diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dokumen ini secara mendalam mengkaji kesiapan masing-masing negara dalam mengembangkan Sistem Perdagangan Emisi atau yang lebih dikenal dengan Emissions Trading System (ETS). Identifikasi langkah-langkah konkret menjadi inti utama dari dokumen tersebut untuk meningkatkan efektivitas pasar karbon di setiap negara.

Also read Apple Uji Coba Chatbot AI untuk Jawab Pertanyaan Kesehatan, Gandeng OpenEvidence

Tiga Prioritas Utama Harmonisasi Regulasi

Kajian ini memberikan penekanan khusus pada tiga prioritas utama yang menjadi fondasi pembangunan pasar karbon yang kredibel. Ketiga elemen tersebut meliputi harmonisasi kerangka pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau disingkat MRV. Langkah selanjutnya adalah perluasan cakupan sektor yang terlibat dalam perdagangan emisi untuk hasil yang lebih komprehensif. Penguatan sinyal harga karbon juga menjadi prioritas ketiga untuk memastikan mekanisme pasar berjalan efektif dan transparan di tingkat nasional.

Posisi Pemerintah Indonesia dan Eskap

Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, menekankan pentingnya kerja sama regional. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara sangat vital untuk mendorong pengembangan pasar karbon. Strategi ini mencakup kerja sama regulasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan antar negara. Hal ini bertujuan memobilisasi pembiayaan transisi dan menciptakan insentif kuat bagi penurunan emisi gas rumah kaca.

Advertisement

Armida Salsiah Alisjahbana, Sekretaris Eksekutif ESCAP, juga memberikan pandangan strategis mengenai target iklim kawasan Asia dan Pasifik. Ia menyebutkan bahwa negara-negara di kawasan telah memperkuat Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau NDC serta menetapkan target nol emisi bersih jangka panjang. Namun, pencapaian target ambisius tersebut memerlukan instrumen kebijakan yang tepat, di mana penetapan harga karbon menjadi salah satu solusi utama. Penetapan harga atas emisi gas rumah kaca dapat mendorong solusi energi yang lebih bersih dan memengaruhi keputusan investasi bisnis.

Dampak Nyata dan Keterhubungan Regional

Pasar karbon di Asia saat ini berada pada tahap perkembangan yang berbeda-beda di setiap negara, namun memiliki arah dan tujuan yang sama. Dengan menyelaraskan fondasi penetapan harga karbon yang kredibel, negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara dapat bergerak menuju keterhubungan pasar karbon. Langkah ini akan membuka lebih banyak peluang ekonomi dan lingkungan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem energi. Keterhubungan pasar karbon antarnegara di kawasan juga akan memperkuat ekosistem iklim global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Hasil penerimaan negara dari mekanisme penetapan harga karbon dapat diinvestasikan kembali untuk aksi iklim dan transisi yang berkeadilan. Ini menciptakan siklus positif di mana dana publik dapat mendukung inovasi teknologi rendah karbon dan efisiensi energi. Bagi para pemangku kepentingan, dokumen ini memberikan panduan operasional yang jelas untuk mengatasi hambatan regulasi dan teknis. Sinergi antara GGGI, ESCAP, dan pemerintah nasional akan menentukan kecepatan adopsi pasar karbon yang efektif di Asia.