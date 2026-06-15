Gervane Kastaneer yang formerly bermain di Persib dan Persis kini bertanding untuk Curacao di Piala Dunia 2026. Artikel ini juga mengupas rekor Mikel Oyarzabal yang tidak menyentuh bola 30 menit pertama, strategi Spanyol, dan berita sepak bola Indonesia serta技術 update Apple dan Google.

Gervane Kastaneer , yang satu tahun lalu masih memperkuat Persib Bandung dan Persis Solo, kini telah membela Curacao di ajang Piala Dunia 2026 . Dalam pertandingan pembuka Grup A, Curacao menghadapi Jerman danmagnation kekalahan telak 1-7.

Kastaneer menjadi contoh pemain yang经历了 karirnya从 Liga Indonesia menuju panggung dunia. Di sisi lain, Tim Spanyol yang difavoritkan menjadi juara sedang menghadapi tim debutan Tanjung Verde dalam laga perdana Grup H. Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, memilih untuk menurunkan lineam utama tetapi tidak mengubah hasil imbang tanpa gol. Mikel Oyarzabal mencatatkan rekor unik karena tidak menyentuh bola selama 30 menit pertama, Walau)Oyarzabal akhirnya masuk dan melakukan 25 sentuhan dengan rating 6,0.

De la Fuente berdalih karena kondisi Lamine Yamal dan Nico Williams yang kurang bugar sehingga hanya jadi cadangan. Kejutan juga terjadi ketika Mesir hampir mengalahkan Belgia. Namun kabar dari dunia sepak bola Indonesia juga menarik, seperti status Justin Hubner yang menkejutan karena pilihan agama. Berita naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery juga menjadi消肿话题.

Selain itu, Bologna FC mengumumkan mitra baru, dan ada juga kabar tentang Apple yang melompat dari iPhone 8 ke iPhone X, serta grom Google tentang patch keamanan. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 dipenuhi dengan liku-liku drama dari tim debutan sampai rekor aneh pemain, sementara Indonesia tetap getol mengejar target melalui naturalisasi dan penguatan timnas





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