Gerindra: Usulan Cawapres Baru Harus Dari Partai Koalisi, Bukan Independen

Wihadi Wiyanto tegas menolak saran Ray Rangkuti. Prabowo akan memilih cawapres pengganti Gibran Rakabuming dari nama yang diusulkan partai koalisi pemerintahannya.

Wihadi Wiyanto, juru bicara Partai Gerindra, memberikan respons resmi terkait usulan yang menyarankan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengajukan nama tokoh independen sebagai cawapres RI pengganti Gibran Rakabuming. Menurut Wihadi, proses pemilihan wakil presiden tersebut tidak akan dilakukan secara sepihak atau berdasarkan saran dari pihak luar yang tidak terikat dalam struktur pemerintahan.

Mekanisme Pemilihan Cawapres Berdasarkan Koalisi

Wihadi menjelaskan bahwa strategi Presiden Prabowo dalam menentukan nama cawapres sangat bergantung pada dinamika internal partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa bola permainan sepenuhnya berada di tangan partai-partai koalisi untuk saling berkoordinasi dan menghasilkan nama yang paling tepat.

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"Kita melihatnya bahwa Pak Prabowo ini kan mengumpulkan partai-partai koalisi, tentunya usulan yang tadi dikatakan, bahwa usulan-usulan dari partai koalisi itu siapa," tegas Wihadi dalam dialog bersama Andre Rosiade dan Ade Jona Dukung Sufmi Dasco Jadi Cawapres Pengganti Gibran | KOMPAS PETANG.

Wihadi menambahkan bahwa mekanisme kerjanya dimulai dari hasil pertemuan antar partai. Setelah adanya konsensus dari partai koalisi, baru kemudian Presiden Prabowo akan mengusulkan nama tersebut sebagai pilihan resmi untuk mendampingi presiden dalam menjalankan roda pemerintahan ke depannya.

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Saran Tokoh Independen Ditolak Tuntas

Saran untuk memilih tokoh independen berasal dari analis politik Ray Rangkuti dalam dialog yang sama. Ray Rangkuti mengusulkan agar Presiden RI Prabowo Subianto mempertimbangkan nama-nama tokoh independen sebagai cawapres pengganti Gibran Rakabuming. Ia secara eksplisit menyebutkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai salah satu kandidat yang potensial.

Rangkuti juga memasukkan nama Haidar Nashir, ketua PP Muhammadiyah, serta Jimly Asshiddiqie dalam daftar usulan tokoh independen tersebut. Namun, Wihadi Wiyanto tidak menerima pendekatan ini karena bertentangan dengan prinsip koalisi yang telah dibangun selama kampanye.

Wihadi menegaskan bahwa keputusan akhir memang harus berasal dari partai-partai politik yang berkoalisi, bukan dari individu atau tokoh yang berdiri di luar struktur partai. Hal ini menunjukkan bahwa Gerindra mempertahankan integritas kesepakatan politik antar-partai dalam pemerintahan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya Hingga 2029

Wihadi juga menyampaikan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan adanya wakil presiden yang mampu membantu menyelesaikan program kerja pemerintahan hingga tahun 2029. Kestabilan koordinasi antara presiden dan wakil presiden menjadi kunci keberhasilan implementasi visi misi yang telah dicantumkan.

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Pemilihan mekanisme dari partai koalisi dianggap lebih aman untuk menjaga stabilitas politik dibandingkan dengan melibatkan tokoh independen yang mungkin tidak memiliki landasan dukungan partai yang kuat. Langkah selanjutnya akan mengikuti jadwal pertemuan internal koalisi untuk membahas usulan nama kandidat.

Proses ini akan berlanjut hingga ada keputusan final yang disepakati bersama oleh seluruh elemen koalisi. Semua pihak berharap proses ini berjalan lancar tanpa menimbulkan perpecahan di dalam tubuh pemerintahan maupun antara partai-partai pendukung.