Gerindra Sulut Dukung Sufmi Dasco Ahmad Gantikan Gibran sebagai Cawapres

DPD Gerindra Sulawesi Utara secara resmi mengumumkan dukungan kepada Profesor Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, menilai sosoknya andal dalam politik dan loyal kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Utara telah resmi mengumumkan dukungannya terhadap Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasco Ahmad, untuk menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pengumuman dukungan strategis ini disampaikan oleh Ketua DPD Gerindra Sulut, Yulius Selvanus Komaling, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada hari Minggu, tanggal 15 November 2026. Langkah partai cabang di wilayah timur Indonesia ini diambil sebagai respons langsung terhadap situasi politik nasional yang berubah drastis setelah pengunduran diri wakil presiden sebelumnya.

Landasan Dukungan Dasco Terhadap Prabowo

Yulius Selvanus Komaling menyatakan bahwa keputusan mendukung Profesor Sufmi Dasco Ahmad didasarkan pada penilaian mendalam mengenai kemampuan, loyalitas, serta rekam jejak politiknya selama ini. Menurut Yulius, Dasco dinilai sangat andal dalam kancah perpolitikan nasional dan memiliki kharisma yang sangat ramah di berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, faktor kesetiaan Dasco kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pertimbangan utama bagi pengurus daerah di Sulawesi Utara untuk memilih sosok tersebut sebagai pemimpin negara bagian.

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Dalam pidato resminya, Yulius juga menyoroti sejarah panjang perjuangan yang telah dilalui oleh Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengakui bahwa Dasco telah mendampingi Prabowo Subianto sejak masa kepemimpinan partai hingga akhirnya berhasil mengantarkan Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Dasco memiliki kedalaman pemahaman terhadap visi dan misi kepresidenan, sehingga dinilai mampu menjadi mitra strategis yang solid dalam menjalankan roda pemerintahan negara yang kompleks dan penuh tantangan.

Kemampuan Adaptasi dan Strategi Kebijakan

Salah satu aset kunci yang dinilai paling menonjol dari Sufmi Dasco Ahmad adalah kemampuannya yang cepat dalam beradaptasi dengan gaya kerja Presiden Prabowo Subianto. Yulius percaya bahwa kemampuan adaptasi ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. Dengan pemahaman yang baik terhadap preferensi dan arah kebijakan kepala negara, Dasco diproyeksikan dapat mendampingi Presiden dalam mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan secara efektif dan efisien tanpa hambatan yang berarti.

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Pemilihan Dasco juga dilihat sebagai strategi untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan politik Presiden Prabowo. Yulius mengungkapkan keyakinannya bahwa sebagai wakil presiden, Sufmi Dasco akan mampu menyesuaikan diri dengan sangat baik terhadap visi Presiden dan program-program strategis yang mereka miliki. Hal ini dinilai penting untuk membawa Prabowo hingga periode berakhirnya masa jabatan pada tahun 2029, sekaligus mempersiapkan transisi kepemimpinan yang mulus jika Prabowo memutuskan untuk melanjutkan kepemimpinannya untuk kedua kalinya di masa depan.

Implikasi bagi Dinamika Politik Nasional

Dukungan dari DPD Gerindra Sulawesi Utara ini merupakan sinyal penting mengenai consolidasi kekuatan koalisi pemerintah di tengah pergantian struktur kepresidenan. Langkah ini sejalan dengan tren dukungan dari cabang partai lain, seperti yang juga terlihat dari pernyataan Gerindra Banten yang menyebut sosok penjaga kesetiaan, kepercayaan, dan kehormatan. Hal ini menunjukkan bahwa internal partai memiliki konsensus kuat mengenai profil wakil presiden baru yang diinginkan untuk melengkapi kabinet kerja di periode kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Proses nominasi ini juga harus mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Yulius menegaskan bahwa dukungan DPD Gerindra Sulut tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan mengutamakan stabilitas politik nasional. Dengan adanya kejelasan posisi dari berbagai cabang partai, diharapkan proses pemilihan atau penunjukkan calon wakil presiden dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan friksi politik yang tidak perlu di tingkat pusat maupun daerah.

Terakhir, langkah konkret dari Gerindra Sulut ini menempatkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang semakin dominan dalam diskursus politik tinggi tanah air. Dengan kombinasi pengalaman legislatif, loyalitas partai, dan kemampuan manajerial yang telah teruji, Dasco dianggap siap承担 beban tanggung jawab besar sebagai wakil pemimpin negara. Diharapkan kehadiran dan kiprahnya di tingkat eksekutif dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan pemenuhan janji-janji politik kepada rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri.