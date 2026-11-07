Gerindra Soroti Potensi Ganti Kepemimpinan dari Kasus Penyadapan Listyo Sigit

Partai Gerindra menilai dugaan penyadapan oleh Listyo Sigit berpotensi mengancam stabilitas nasional dan mencari celah pergantian kepemimpinan di bawah Presiden Prabowo.

Partai Gerindra melalui Juru Bicara resminya, Kamrussamad, menyampaikan kekhawatiran serius terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kamrussamad menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar pelanggaran privasi biasa, melainkan upaya strategis untuk mencari celah guna menggerogoti stabilitas kepemimpinan nasional secara sistematis.

Potensi Upaya Pergantian Kepemimpinan Nasional

Kamrussamad secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan insubordinasi tersebut berpotensi digunakan sebagai alat untuk mencari celah dalam rangka upaya pergantian kepemimpinan di tingkat nasional. According to the spokesperson, obtaining sensitive information illegally is the primary mechanism behind this suspected plot. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan negara akan hancur jika pelanggaran terhadap keamanan informasi strategis dibiarkan tanpa penuntasan hukum yang tegas dan transparan.

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Kaitan dengan Rangkaian Demonstrasi Digital

Kasus ini menurut Gerindra tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan rangkaian demonstrasi Indonesia gelap, kerusuhan, dan beberapa kejadian yang digerakkan melalui sarana digital pada tahun-tahun sebelumnya. Insiden penyadapan tersebut dianggap sebagai bagian dari narasi besar yang dirancang khusus untuk mengganggu stabilitas nasional dan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Pemeriksaan Relasi Lima Tahun Terakhir

Untuk mengungkap jaringan di balik dugaan penyadapan tersebut, Gerindra mendorong agar Polri melakukan pemeriksaan mendalam terhadap relasi Listyo Sigit dalam kurun waktu lima sampai enam tahun ke belakang. Masa tersebut mencakup periode saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pemeriksaan ini mencakup jaringan dari kalangan luar negeri atau asing, pengusaha, oligarki, serta oknum lingkaran kekuasaan di dalam maupun luar pemerintahan.

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Penyelidikan Hubungan Internal Pemerintahan

Kamrussamad menyoroti bahwa Listyo Sigit memiliki hubungan kerja maupun hubungan khusus yang panjang dengan banyak pihak selama menjabat. Penyelidikan harus mencakup aspek tupoksi sebagai kepala kepolisian, kekuatan politik tertentu, maupun kekuatan ekonomi tertentu yang terkait erat dengan jabatan mantan Kapolri tersebut. Penegakan hukum yang komprehensif diperlukan untuk memastikan tidak ada pihak yang luput dari tanggung jawab hukum terkait akses ilegal terhadap informasi negara.

Imbas Hukum dan Langkah Penuntasan

Bareskrim Polri telah mengumumkan penetapan tersangka Listyo Sigit beserta rekannya pada tanggal 3 November 2026 atas dugaan tindakan penyadapan. Jika proses hukum tidak dituntaskan secara tuntas dan transparan, Gerindra menilai kasus serupa berpotensi terulang kembali di masa depan. Hal ini dapat memicu eskalasi konflik sosial dan kerusakan tatanan keamanan nasional yang lebih parah di kemudian hari.