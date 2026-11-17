Partai Gerindra mengonfirmasi adanya sorotan terhadap tiga kadernya sebagai calon wakil presiden, namun keputusan akhir tetap ditunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto.

Partai Gerindra sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia sedang menghadapi arus aspirasi publik yang tinggi terkait penentuan calon wakil presiden. Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong secara resmi mengonfirmasi adanya tiga nama kader senior yang saat ini ramai diperbincangkan di kalangan pendukung maupun pengamat politik nasional. Ketiga sosok tersebut adalah Sugiono, Ahmad Muzani, serta Sufmi Dasco Ahmad yang telah memperoleh dukungan luas dari berbagai daerah di seluruh nusantara.

Detail Kandidat Calon Wakil Presiden

Bahtra Banong, yang memberikan keterangan pers di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa tanggal 17 November 2026, menjelaskan bahwa internal partai memang memiliki stok kader terbaik yang siap mengemban tugas tersebut. Ia menyebutkan nama pertama adalah Sugiono yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator dan memiliki pengalaman historis di lembaga legislatif. Sorotan kedua tertuju pada Ahmad Muzani yang kini menduduki posisi strategis sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kandidat ketiga adalah Sufmi Dasco Ahmad yang dikenal dengan gelarnya sebagai Profesor dan menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra.

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Dukungan Daerah dan Posisi Partai

Ketiga nama tersebut mendapatkan legitimasi kuat dari basis dukungan di tingkat akar rumput maupun struktur partai. Bahtra Banong menekankan bahwa dukungan mengalir deras dari hampir semua Dewan Perwakilan Daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Daerah seperti Aceh, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua secara khusus menunjukkan dukungan internal yang solid, terutama bagi Sufmi Dasco Ahmad. Meskipun arus aspirasi sangat kuat, Bahtra menegaskan bahwa semua keputusan final sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin tertinggi partai dan negara.

Status Kepulangan Presiden dan Keputusan Akhir

Proses pengambilan keputusan strategis ini sedang ditunda sementara menunggu kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, Presiden sedang menjalankan agenda kunjungan kenegaraan di luar negeri, khususnya di negara Tiongkok. Kehadiran Presiden Prabowo di luar negeri dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 24 November mendatang sebelum beliau kembali ke tanah air. Selama periode tersebut, seluruh struktur partai dan kader senior harus menunggu arahan resmi dari pimpinan pusat mengenai penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

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Respons Resmi Para Kandidat dan Tindakan Selanjutnya

Para kandidat yang disebutkan dalam isu ini telah merespons kabar tersebut dengan sikap yang matang dan profesional. Khususnya Profesor Sufmi Dasco Ahmad, yang telah memberikan wawancara kepada media, menyatakan rasa terima kasih atas segala aspirasi yang berkembang di publik. Baik dukungan dari internal partai maupun masyarakat luas, beliau menghargai kepercayaan yang diberikan. Namun, partai tetap berpegang pada prosedur demokratis internal yang menempatkan wewenang strategis pada tangan Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Presiden Prabowo Subianto.

Dampak terhadap Dinamika Politik Nasional

Isu penggantian atau penentuan wakil presiden ini berdampak langsung pada dinamika koalisi pemerintahan saat ini. Kehadiran tiga kader senior dengan basis dukungan daerah yang kuat menunjukkan konsolidasi kekuatan dalam Partai Gerindra. Langkah selanjutnya setelah tanggal 24 November adalah pertemuan internal partai untuk membicarakan rencana strategis tersebut. Masyarakat dan pengamat politik akan menantikan pengumuman resmi resmi yang akan dikeluarkan oleh pihak partai setelah Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tugas kenegaraannya di luar negeri.