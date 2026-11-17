Gerindra mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden setelah Gibran mengundurkan diri. Partai koalisi lain menahan diri demi stabilitas politik menjelang Pemilu 2029.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sufmi Dasco Ahmad resmi diusulkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai kandidat wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pengumuman ini terjadi dalam konteks kekosongan jabatan wakil presiden selama lima hari sejak pengunduran diri resmi Gibran pada tanggal 12 November 2026.

Sekitar dua belas provinsi di Indonesia telah menyatakan dukungan mereka melalui pengurus Partai Gerindra. DPD Jawa Barat menjadi yang terbaru menyatakan dukungannya pada tanggal 16 November 2026. Langkah ini menempatkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai satu-satunya nama yang sedang dipertimbangkan secara serius oleh partai koalisi pemerintah.

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Kalkulasi Partai Koalisi Menjelang 2029

Partai politik pendukung Presiden Prabowo Subianto memilih sikap netral tanpa mengusung kader sendiri. Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera tidak menyodorkan nama dari mereka. Mereka menyerahkan keputusan final mengenai siapa yang mendampingi presiden kepada pimpinan tertinggi eksekutif.

Pengamat politik Pius Sugeng Prasetyo menyatakan bahwa keputusan ini bertujuan menghindari turbulensi politik. Ia menjelaskan bahwa masalah pengunduran diri Gibran menjadi faktor utama. Partai-partai ini ingin menjaga posisi mereka tetap aman dari kontroversi.

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Firman Manan dari Universitas Padjadjaran menambahkan adanya tiga faktor penghambat. Faktor pertama adalah kemungkinan keinginan presiden agar wakil presiden berasal dari partai yang sama. Hal ini menciptakan ruang terbatas bagi partai lain untuk mengajukan kandidat.

Data Survei Kepuasan Publik Menurun

Partai koalisi juga khawatir terkait penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Data dari Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan tren negatif yang signifikan. Survei yang dilakukan pada tanggal 5 hingga 19 Juli 2026 melibatkan 749 responden.

Hasil survei menunjukkan bahwa hanya sekitar lima puluh satu persen publik yang merasa puas. Sebaliknya, empat puluh enam sembilan persen menyatakan ketidakpuasan. Angka ini menurun drastis dibandingkan survei sebelumnya. Pada November 2025, tingkat kepuasan mencapai delapan puluh satu dua persen.

Survei pada Maret 2026 mencatat angka enam puluh enam empat persen. Penurunan ini dikaitkan dengan penilaian publik terhadap kondisi ekonomi dan penegakan hukum. Partai-partai tersebut berhati-hati agar tidak terdampak citra negatif tersebut.

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Peta Politik Jangka Panjang dan Jadwal MPR

Partai-partai koalisi mulai menghitung strategi untuk Pemilu 2029. Mereka mempertimbangkan kemungkinan tidak lagi berafiliasi dengan partai penguasa. Menjaga jarak dari isu pemerintahan saat ini adalah strategi untuk membangun figur potensial.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menunda sidang paripurna. Sidang yang semula dijadwalkan pada tanggal 2 Desember 2026 kini dialihkan menjadi tanggal 9 Desember 2026. Penundaan ini diambil dalam rapat gabungan di Gedung Nusantara IV Jakarta pada tanggal 16 November 2026.

Keputusan penundaan ini diambil setelah MPR menerima usulan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden membutuhkan waktu tambahan untuk berkonsultasi dengan partai-partai koalisi. Agenda kenegaraan yang padat menjadi alasan utama perlunya penundaan tersebut.