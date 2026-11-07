Gerindra Dorong Polri Usut Kasus Penyadapan Presiden Prabowo dan Relasi Listyo Sigit

Gerindra mendesak kepolisian memeriksa jaringan Listyo Sigit terkait dugaan penyadapan Presiden Prabowo. BAIS TNI menyebut ini ancaman keamanan negara.

Kamrussamad sebagai Juru Bicara Partai Gerindra secara resmi mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap para relasi dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rangka mengusut dugaan kasus penyadapan ilegal yang menimpa Presiden Prabowo Subianto. Langkah strategis ini diambil dengan tujuan untuk mengungkap lingkaran kekuasaan yang mungkin terlibat dalam pelanggaran privasi tersebut, baik yang berasal dari kalangan asing, pengusaha besar, oligarki, maupun oknum di dalam maupun luar pemerintahan.

Mekanisme Investigasi Jaringan Listyo Sigit

Kamrussamad menjelaskan bahwa fokus utama penyelidikan harus mencakup seluruh individu yang pernah memiliki hubungan kerja maupun hubungan khusus dengan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut sepanjang kurun waktu lima hingga enam tahun ia menjabat. Diperlukan analisis komprehensif untuk memisahkan mana dari interaksi tersebut yang murni berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala kepolisian, serta mana yang berkaitan dengan pengaruh kekuatan politik atau ekonomi tertentu yang perlu dipertanyakan keabsahannya.

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Hal ini menunjukkan bahwa investigasi bukan sekadar mencari pelaku langsung, tetapi juga melacak jaringan pendukung dan penyandang dana yang memungkinkan adanya operasi penyadapan masif. Partai Gerindra menekankan bahwa setiap jalur komunikasi dan transaksi keuangan yang mengarah pada aktivitas ilegal tersebut harus ditelusuri secara tuntas oleh pihak berwenang tanpa terkecuali.

Posisi Strategis BAIS TNI dan Ancaman Negara

Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto, yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia periode 2011 hingga 2013, secara terbuka menyatakan kesetujuannya dengan usulan investigasi keras yang digulirkan oleh Kamrussamad. Ia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh mantan Kapolri tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran hukum pidana biasa, tetapi telah melampaui batas dan dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan negara.

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Menurut analisis mantan intelijen militer tersebut, dugaan penyadapan yang melibatkan Listyo Sigit dan timnya sesungguhnya merupakan upaya terstruktur untuk melemahkan atau melumpuhkan kinerja Presiden Republik Indonesia. Hal ini menandakan adanya konflik kepentingan yang sangat dalam di tingkat elit keamanan negara yang dapat membahayakan sendi-sendi demokrasi.

Dampak Ekonomi dan Prosedur Hukum Mendatang

Kamrussamad juga menyoroti aspek sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh mantan Kapolri dan timnya, di mana kemampuan mereka untuk membentuk posko, menyusun tim khusus, serta mengakses fasilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Markas Besar menunjukkan adanya pendanaan yang sangat besar dan tidak jelas sumbernya.

Partai Gerindra mendorong agar penyelidikan tidak hanya berfokus pada aspek pelanggaran hukum formal, tetapi juga mendalami jejak keuangan untuk mengungkap siapa saja yang mendukung operasi penyadapan ilegal ini. Dengan tindakan tegas ini, diharapkan kasus serupa dapat dicegah di masa depan agar tidak mengulang kembali ancaman terhadap integritas pemerintahan.