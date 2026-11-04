Gerindra dan PKS Tinjau Kasus Penyadapan Prabowo sebagai Potensi Makar

Partai Gerindra dan PKS menyoroti kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dua partai besar ini menekankan potensi tindakan makar serta pentingnya penegakan hukum bagi tersangka termasuk Listyo Sigit Prabowo.

Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyikapi serius dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri). Kedua partai besar di parlemen ini menyoroti potensi tindakan tersebut sebagai upaya makar, mengingat sasaran penyadapan adalah kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Kasus ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran kedisiplinan internal kepolisian, tetapi juga menyentuh aspek keamanan negara dan hak konstitusional warga sipil.

Profil Tersangka dan Pemecatan Listyo Sigit Prabowo

Kepolisian Negara RI (Polri) telah resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, pengusaha, serta tokoh lembaga swadwa masyarakat. Identitas para tersangka ini mencerminkan tingginya tingkat akses terhadap informasi sensitif di dalam lingkungan pemerintahan. Tersangka pertama adalah Kepala Staf Presiden sekaligus mantan Kapolri, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Dua tersangka lainnya adalah Kepala Divisi Hukum Polri, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, dan Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri.

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Dinamika politik memanas sehari setelah penetapan tersangka tersebut. Tepat pada Rabu, 4 November 2026, Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan mencopot Listyo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden. Pemecatan ini menjadi indikator pertama bahwa Istana Negara memandang serius integritas keamanan informasi presiden. Meskipun pihak Istana menyatakan belum mengetahui tujuan pasti di balik aksi penyadapan, namun secara prinsip mereka menilai bahwa tindakan penyadapan tanpa otorisasi sah merupakan hal yang sangat berbahaya dan dapat dikategorikan sebagai makar.

Sikap Politik Gerindra dan Dugaan Insubordinasi

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu, menegaskan bahwa Partai Gerindra mendorong Kepolisian untuk mengusut dugaan upaya makar dalam kasus ini. Sugiono menyatakan bahwa penyadapan terhadap presiden, yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, adalah persoalan yang sangat serius. Tindakan tersebut dinilai mencerminkan adanya masalah kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando, atau yang dikenal dalam istilah militer sebagai insubordinasi. Jika ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum pidana, maka kemungkinan adanya tindakan makar terhadap Presiden harus didalami secara menyeluruh.

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Partai Gerindra menekankan bahwa seluruh institusi negara bertanggung jawab penuh untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap konstitusi serta kepemimpinan nasional yang sah. Sugiono mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara pada mekanisme hukum yang berlaku. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Sugiono juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto atas langkah-langkah yang telah diambil dalam menyikapi persoalan penyadapan tersebut.

Lebih jauh, Sugiono mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan pelaksanaan agenda pembangunan nasional di tengah berbagai dinamika yang berkembang. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan program-program prioritas Presiden. Berbagai agenda transformasi bangsa yang sedang dijalankan merupakan amanah besar yang harus terus dikawal bersama demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegakan hukum dan pembenahan kelembagaan harus berjalan seiring dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Kritik PKS dan Perlindungan Privasi Warga Negara

Selain Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyampaikan stance yang keras terkait kasus ini. Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, menegaskan bahwa penyadapan ilegal tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. PKS mengecam keras tindakan penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi Polri tersebut. Menurut Almuzzammil, kasus ini merupakan pelanggaran serius karena menyangkut tiga aspek vital, yaitu keamanan negara, penegakan hukum, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Almuzzammil mengingatkan bahwa persoalan penyadapan ilegal tidak boleh hanya dilihat dari sisi keamanan Presiden dan pejabat negara. Ada kepentingan masyarakat luas yang juga harus menjadi perhatian utama dari kasus ini, yakni jaminan perlindungan privasi dan keamanan komunikasi setiap warga negara. Jika prosedur penyadapan dapat dilanggar oleh oknum aparat terhadap pemimpin negara, maka potensi pelanggaran terhadap hak-hak sipil rakyat kecil menjadi ancaman nyata. Kedua partai politik ini sepakat bahwa proses hukum harus berjalan objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahwa stabilitas nasional tetap terjaga.