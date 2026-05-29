Gerindra Bantah Lawatan Prabowo Pemborosan, Sebut Strategi Geopolitik

Partai Gerindra membantah anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto merupakan pemborosan. Lawatan ke Prancis, Austria, dan Hungaria dinilai sebagai strategi memperkuat posisi geopolitik dan membuka peluang investasi.

Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan luar negeri ke sejumlah negara Eropa, yakni Prancis, Austria, dan Hungaria pada akhir Mei 2026. Kunjungan ini menuai beragam reaksi, termasuk kritik yang menyebutnya sebagai pemborosan anggaran negara.

Namun, Partai Gerindra dengan tegas membantah pandangan tersebut. Melalui Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, partai berlambang kepala garuda itu menegaskan bahwa lawatan presiden merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi geopolitik Indonesia di kancah global sekaligus membuka pintu investasi strategis bagi kepentingan nasional. Menurut Sugiat, Presiden Prabowo tidak sekadar melakukan kunjungan seremonial. Ia tengah mengonversi keunggulan komoditas strategis Indonesia, seperti nikel, serta posisi geopolitik nasional menjadi kekuatan ekonomi dan keamanan yang nyata.

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yang menjadi kunci dalam produksi baterai kendaraan listrik. Dalam kunjungan ke Hungaria, misalnya, Prabowo menjajaki kerja sama pembangunan gigafactory baterai kendaraan listrik yang diharapkan dapat memperkuat rantai pasok global Indonesia. Sementara itu, Austria menjadi gerbang bagi industri manufaktur presisi di Eropa Tengah, dan Prancis menjadi mitra strategis dalam sektor pertahanan dan industri.

Sugiat menekankan bahwa kedekatan politik yang dibangun melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak untuk bekerja sama dengan negara-negara seperti Prancis yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron. Lebih lanjut, Sugiat menjelaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan bentuk diplomasi ofensif. Strategi ini bersifat proaktif untuk memperjuangkan kepentingan nasional sebelum didikte oleh negara lain. Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton dalam percaturan global.

Dengan lawatan ini, Prabowo mengambil posisi tegas dalam menyatakan kedaulatan, posisi politik, dan membela warga negaranya secara terukur. Sugiat juga menyoroti dimensi pertahanan dan keamanan nasional. Kunjungan ke Prancis menjadi bukti nyata politik bebas aktif yang berwibawa. Indonesia tidak mengekor ke Amerika Serikat, tidak tunduk pada tekanan China, dan tidak takut pada tekanan NATO saat berhubungan dengan Rusia demi mengamankan pasokan minyak dan LPG murah untuk rakyat.

Presiden Prabowo, kata Sugiat, tengah mempraktikkan strategi hedging tingkat tinggi agar Indonesia tidak dapat diabaikan oleh kekuatan dunia mana pun. Sugiat menegaskan bahwa presiden berupaya meningkatkan posisi Indonesia menjadi kekuatan global yang mandiri secara ekonomi dan tangguh secara militer. Ia menilai bahwa menilai keberhasilan diplomasi internasional dari hasil beberapa minggu atau bulan adalah cara berpikir yang tidak logis. Negarawan seperti Prabowo memberikan apa yang dapat diberikan kepada negara, bukan mencari apa yang bisa diperoleh dari negara.

Dengan demikian, kunjungan ke tiga negara Eropa ini bukanlah pemborosan, melainkan investasi jangka panjang untuk kepentingan bangsa. Partai Gerindra berharap masyarakat dapat melihat secara utuh strategi diplomasi yang dilakukan presiden, tanpa dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak memahami kompleksitas hubungan internasional





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prabowo Subianto Kunjungan Luar Negeri Geopolitik Indonesia Investasi Strategis Partai Gerindra

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN, Gerindra: Sejak Era SBY dan Jokowi Sudah Begitu!Bantuan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang dianggarkan resmi melalui APBN.

Read more »

Prabowo ke Prancis saat Iduladha, Politikus Gerindra: Jangan Di-framing PolitisAnggota DPR RI dari Partai Gerindra Bahtra Banong menilai kunjungan Prabowo ke Prancis seharusnya tidak dipelintir menjadi polemik bernuansa politik.

Read more »

Menlu: Lawatan Prabowo ke Prancis penuhi undangan Macron yang tertundaMenteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis pekan ini, yang bertepatan dengan hari Idul Adha, ...

Read more »

Lawatan Prabowo ke Luar Negeri Demi Jaga Keseimbangan GeopolitikJuru bicara (jubir) Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyebut bila penilaian perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri sebagai pemborosan anggaran

Read more »