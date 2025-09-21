Gerhana Matahari Parsial 21 September 2025: Tidak Terlihat di Indonesia, Berikut Jadwalnya

Gerhana matahari parsial terjadi pada 21 September 2025 namun tidak dapat disaksikan dari Indonesia. Artikel ini membahas jadwal gerhana dan penjelasan tentang berbagai jenis gerhana matahari.

Fenomena gerhana matahari selalu berhasil memikat perhatian publik. Peristiwa astronomi ini terjadi ketika Bulan bergerak di antara Matahari dan Bumi, mengakibatkan terhalangnya sebagian atau seluruh cahaya Matahari. Pada hari Minggu, 21 September 2025, telah terjadi gerhana matahari sebagian atau parsial. Menurut informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ), peristiwa ini tidak dapat disaksikan dari wilayah Indonesia. Informasi ini disampaikan oleh Antara.

Wilayah yang beruntung dapat menyaksikan gerhana matahari parsial pada 21 September 2025 meliputi American Samoa, sebagian wilayah Antartika, Australia bagian timur, Fiji, Kepulauan Cook, Kiribati, New Caledonia, Niue, Norfolk Island, Polinesia Prancis, Samoa, Selandia Baru, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, serta Wallis dan Futuna. BMKG telah merilis jadwal resmi terkait waktu terjadinya gerhana. Seluruh jadwal menggunakan Universal Time (UTC), yang bila dikonversi ke Waktu Indonesia Barat (WIB) akan bertambah +7 jam. Rinciannya sebagai berikut: Awal gerhana: 17.29 UTC (00.29 WIB, 22 September 2025), Puncak gerhana: 19.41 UTC (02.41 WIB, 22 September 2025), dan Akhir gerhana: 21.53 UTC (04.53 WIB, 22 September 2025).\Proses terjadinya gerhana matahari merupakan kejadian alamiah yang disebabkan oleh pergerakan Matahari, Bulan, dan Bumi. Ketika Bulan menempati posisi di antara Matahari dan Bumi, bayangan Bulan akan jatuh ke permukaan Bumi, menghalangi sebagian atau seluruh pancaran cahaya Matahari. Fenomena ini memiliki beberapa jenis utama. Gerhana matahari total terjadi saat Bulan sepenuhnya menutupi piringan Matahari, menciptakan kegelapan sesaat yang dramatis. Gerhana matahari cincin, atau yang dikenal sebagai 'ring of fire', terjadi ketika Bulan berada pada titik terjauhnya dari Bumi, sehingga tidak mampu menutupi Matahari secara keseluruhan dan meninggalkan cincin cahaya yang indah di sekelilingnya. Selain itu, terdapat gerhana matahari sebagian (parsial), di mana Bulan hanya menutupi sebagian piringan Matahari, dan gerhana matahari hibrida yang merupakan kombinasi antara gerhana total dan cincin, tergantung pada lokasi pengamat di Bumi. Gerhana matahari parsial terjadi ketika Bulan melintas di antara Matahari dan Bumi, namun ketiganya tidak berada dalam posisi sejajar yang sempurna. Hal ini mengakibatkan Bulan hanya menghalangi sebagian dari piringan Matahari, bukan keseluruhan. Saat gerhana matahari sebagian terjadi, daerah di Bumi yang mengalaminya berada di jalur bayangan penumbra Bulan. Penumbra adalah area bayangan samar yang tidak terlalu gelap, sehingga sebagian sinar Matahari masih dapat menembus. Hal ini berbeda dengan gerhana matahari total yang terjadi di jalur umbra, area bayangan inti yang paling gelap. Akibatnya, tampilan Matahari saat gerhana sebagian akan terlihat seperti bulan sabit. Durasi gerhana matahari sebagian cenderung lebih lama dibandingkan dengan gerhana matahari total, karena area bayangan penumbra Bulan jauh lebih luas dibandingkan dengan bayangan umbra.\Fenomena gerhana matahari umumnya terjadi sekitar dua hingga lima kali dalam setahun. Jadwal gerhana matahari mendatang telah disusun dalam kalender astronomi untuk beberapa tahun ke depan. Gerhana matahari sebagian yang terjadi pada 21-22 September 2025, dengan puncak pada 22 September pukul 02.41 WIB, dapat disaksikan di beberapa pulau Pasifik, sebagian Australia, dan Antartika, namun tidak di Indonesia. Selanjutnya, gerhana matahari cincin diperkirakan terjadi pada 17 Februari 2026, menampilkan visual 'cincin api' yang khas. Kemudian, gerhana matahari total akan menyusul pada 12 Agustus 2026, melintasi Greenland, Islandia, Spanyol, Rusia, dan sebagian Portugal, dengan durasi totalitas maksimum 2 menit 18 detik. Gerhana matahari total lainnya dijadwalkan pada 2 Agustus 2027, yang diperkirakan menjadi gerhana matahari total dengan durasi terpanjang abad ke-21, mencapai 6 menit 22 detik di Mesir. Peristiwa ini juga tidak dapat disaksikan di Indonesia. Namun, Indonesia akan menjadi saksi gerhana matahari total pada 22 Juli 2028, khususnya di Bali, yang diprediksi menjadi gerhana total terbesar sejak tahun 1900-an. Pengamatan gerhana matahari membutuhkan perhatian khusus pada keamanan. Penggunaan filter matahari yang sesuai atau kacamata gerhana sangat penting untuk melindungi mata dari kerusakan permanen. Hindari melihat langsung ke Matahari tanpa perlindungan yang memadai. Pendidikan tentang gerhana matahari dan dampaknya sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang fenomena astronomi yang menakjubkan ini





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Gerhana Matahari Gerhana Matahari Parsial BMKG Astronomi Jadwal Gerhana

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Catat Jadwal Gerhana Matahari Sebagian 21 September 2025, Bisakah Dilihat dari Indonesia?Jadwal gerhana matahari sebagian 21 September 2025, dari mulai, puncak, hingga berakhirnya fenomena langit ini menurut BMKG.

Baca lebih lajut »

Ada Gerhana Matahari Sebagian pada 21 September 2025, Bisakah Dilihat dari Indonesia?Akan ada fenomena gerhana Matahari sebagian pada Minggu, 21 September 2025. Apakah bisa disaksikan dari Indonesia?

Baca lebih lajut »

Gerhana Matahari Parsial pada 21 September 2025: Penjelasan BMKG dan Cara MenyaksikannyaBMKG jelaskan gerhana matahari parsial terjadi ketika Bulan hanya menutupi sebagian piringan Matah, namun saat ini tidak bisa dilihat di Indonesia.

Baca lebih lajut »

Gerhana Matahari 21 September 2025: Titik Balik untuk 4 Zodiak dan Peluang Cinta bagi 5 ZodiakGerhana Matahari pada 21 September 2025 menandai periode transformasi bagi banyak zodiak. Peristiwa astronomi ini menawarkan kesempatan untuk refleksi, penyembuhan, dan penataan ulang kehidupan. Artikel ini membahas dampak gerhana terhadap berbagai zodiak, termasuk Aries, dan peluang cinta yang muncul.

Baca lebih lajut »

Ramalan Shio 21 September 2025: Energi Ular Air dan Gerhana Bawa Hal Baik Tak TerdugaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Gerhana Matahari Parsial 21 September 2025, Bisa Dilihat dari Indonesia?Langit akan kembali dihiasi dengan fenomena gerhana Matahari parsial. Namun, apakah gerhana kali ini bisa dilihat dari Indonesia?

Baca lebih lajut »