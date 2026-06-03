Gerbang Baru SMK Bina Kartika Nusantara, Simbol Harapan dari BRI untuk Pendidikan di Daerah 3T

BRI membangun gerbang sekolah di SMK Bina Kartika Nusantara, Tirtoyudo, Malang, melalui program TJSL senilai Rp100 juta. Gerbang ini menjadi simbol harapan dan dukungan untuk pendidikan di wilayah tertinggal.

SMK Bina Kartika Nusantara di Tirtoyudo, Kabupaten Malang , berada sekitar 50 kilometer dari pusat pemerintahan. Wilayah ini termasuk dalam kategori 3T, yaitu Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, sehingga akses terhadap pembangunan masih terbatas.

Meskipun demikian, semangat para guru dan siswa tidak pernah padam. Mereka menjalani proses belajar dengan segala keterbatasan, termasuk fasilitas dasar yang belum sepenuhnya memadai. Di balik suasana tenang dan deretan bangunan sederhana, tersimpan mimpi-mimpi besar yang terus dijaga. Kini, wajah sekolah itu perlahan berubah setelah hadirnya bantuan pembangunan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Regional Office Malang.

Bantuan senilai Rp100 juta digunakan untuk membangun sebuah gerbang baru yang kokoh di bagian depan sekolah. Bagi sebagian orang, gerbang mungkin hanya bangunan fisik biasa, tetapi bagi SMK Bina Kartika Nusantara, gerbang tersebut menjadi simbol perhatian, harapan, dan keyakinan bahwa sekolah di wilayah pinggiran pun layak mendapatkan dukungan yang sama. Pembangunan gerbang sekolah diserahkan secara simbolis pada Jumat, 2 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Momentum ini sangat relevan karena bantuan hadir langsung untuk menunjang lingkungan belajar siswa di daerah yang jauh dari pusat kota. Dari tampilan luar, gerbang baru dengan desain modern sederhana kini menjadi akses utama keluar masuk warga sekolah sekaligus mempertegas keberadaan SMK Bina Kartika Nusantara Tirtoyudo. Guru SMK Bina Kartika Nusantara, Nova Suryana, menyebut keberadaan gerbang memiliki fungsi yang jauh lebih penting daripada sekadar akses keluar masuk.

Ia menjelaskan bahwa selama ini sekolah sangat membutuhkan keberadaan gerbang sebagai penunjang aktivitas dan kelancaran proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Nova mengapresiasi setinggi-tingginya kepada BRI karena bantuan ini sangat berarti, mengingat pentingnya gapura sekolah untuk mengatasi kendala yang selama ini dialami. Regional Business Support Head Region 13 Malang, Ivan Andrea, mengatakan bahwa dukungan BRI terhadap dunia pendidikan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.

Menurutnya, pendidikan menjadi fondasi penting untuk menciptakan generasi yang unggul dan mampu bersaing. BRI percaya bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi unggul dan berdaya saing. Dukungan pembangunan gerbang sekolah ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana fisik semata, namun juga simbol semangat baru bagi para siswa dan tenaga pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan inspiratif. Kepala SMK Bina Kartika Nusantara, Ulfa Mariana, berharap dukungan terhadap pendidikan di daerah seperti Tirtoyudo bisa terus berlanjut.

Bantuan ini memberi semangat bukan hanya bagi para siswa, akan tetapi juga guru dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Ulfa mengungkapkan bahwa bantuan ini sangat berarti bagi sekolah dan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta semangat belajar para siswa. Semoga sinergi seperti ini terus terjalin untuk mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Malang. Sebelum adanya gerbang baru, SMK Bina Kartika Nusantara tidak memiliki akses masuk yang jelas.

Hal ini menyebabkan lingkungan sekolah terasa kurang tertata dan kurang aman. Para siswa dan guru harus berhati-hati setiap kali keluar masuk karena tidak ada pembatas yang jelas antara area sekolah dan jalan umum. Dengan hadirnya gerbang, kini sekolah memiliki identitas yang lebih kuat dan rasa aman yang lebih baik. Gerbang juga menjadi simbol profesionalisme dan keseriusan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan.

Bantuan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI yang fokus pada bidang pendidikan. Tidak hanya di Malang, BRI secara konsisten mendukung pembangunan pendidikan di berbagai daerah 3T di Indonesia. Regional Business Support Head Ivan Andrea menambahkan bahwa BRI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai program CSR yang berdampak langsung.

Selain pembangunan gerbang, BRI Region 13 Malang juga telah menyalurkan bantuan di sektor lain, seperti dukungan pertanian modern dan agrowisata di Desa Genengan, serta puluhan sapi dan ratusan kambing untuk kaum dhuafa pada momen Idul Adha. Semua ini menunjukkan bahwa BRI tidak hanya peduli pada pendidikan tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara holistik. Bagi SMK Bina Kartika Nusantara, bantuan ini menjadi angin segar yang memotivasi seluruh warga sekolah untuk terus berprestasi.

Kepala sekolah Ulfa Mariana berharap agar sinergi antara dunia usaha dan pendidikan terus terjalin, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan semangat gotong royong, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin merata dan anak-anak di pelosok negeri memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi





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Pendidikan CSR BRI Malang Daerah 3T

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