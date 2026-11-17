Gerard Pique mengecam sanksi keras RFEF terhadap Jesus Owono yang diskors 12 pertandingan setelah kecelakaan fatal menyebabkan kematian pemain Tenerife.

Gerard Pique menyatakan kekecewaan mendalam terhadap keputusan Federasi Sepakbola Spanyol ( RFEF) yang menjatuhkan skorsing selama 12 pertandingan kepada kiper FC Andorra, Jesus Owono. Sanksi tegas ini dikeluarkan menyusul kecelakaan tragis dalam laga kasta kedua Spanyol pada 2 November yang menewaskan penyerang Tenerife, Jesus de Miguel. Pique menilai bahwa hukuman tersebut lebih merupakan respons atas kekejaman akibat kejadian tersebut, bukan tindakan disengaja sang kiper.

Detail Tragedi Fatal di Lapangan

Insiden memilukan tersebut terjadi pada masa tambahan waktu dalam pertandingan yang berakhir dengan dihentikannya laga setelah Owono menerima kartu merah. Benturan keras antara Owono dan de Miguel menyebabkan penyerang Tenerife tersebut segera dilarikan ke unit perawatan intensif. Sayang, kondisi de Miguel terus memburuk hingga ia meninggal dunia di rumah sakit pada keesokan harinya.

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Setelah kejadian itu, Owono mengaku sedang menjalani hari-hari tersulit dalam hidupnya. Meskipun investigasi awal menunjukkan bahwa benturan itu tidak disengaja, komite disiplin RFEF memutuskan bahwa kiper timnas Guinea Khatulistiwa tersebut menggunakan "kekuatan berlebihan". Berdasarkan pertimbangan ini, sanksi kekerasan fisik dengan durasi 12 pertandingan dijatuhkan kepadanya.

Kritik Ketimpangan Sanksi dari Pique

Pemegang saham mayoritas FC Andorra tersebut menyoroti inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi sepakbola di Spanyol. Ia membandingkan kasus Owono dengan sanksi tiga pertandingan yang diberikan kepada Jose Corpas dari Albacete. Corpas melakukan tekel tinggi pada Quadri Liameed dari Sabadell yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit, namun korban tersebut selamat dan hanya mendapat hukuman ringan.

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Pique mempertanyakan prinsip dasar hukuman tersebut, apakah otoritas menindak tindakan pemain atau sekadar menghukum akibat fatal yang terjadi. Ia menegaskan bahwa para pemain, pelatih, dan kiper lainnya secara seragam menyebut kejadian ini sebagai kecelakaan. Menurut Pique, menjatuhkan sanksi maksimal kepada Owono menempatkan kiper tersebut dalam situasi yang tidak layak karena ia tidak dapat disalahkan atas kematian de Miguel.

Penyidikan Polisi dan Posisi Klub

Di luar sanksi olahraga, polisi Spanyol telah membuka penyelidikan hukum terkait kemungkinan pembunuhan tidak disengaja. Berdasarkan hukum negara tersebut, setiap kematian akibat penyebab tidak alami, termasuk kecelakaan, wajib menjalani penyelidikan yudisial. Namun, jaksa menyatakan bahwa proses pidana formal kecil kemungkinannya akan dilakukan mengingat tidak ada unsur kejahatan.

Carles Manso, pelatih kepala FC Andorra, menekankan bahwa beban psikologis akan jauh lebih lama pulih dibandingkan masa skorsing. Ia menyatakan bahwa Owono membutuhkan waktu lebih lama dari 12 pertandingan sebelum siap secara mental untuk kembali ke lapangan. Manso memastikan bahwa keputusan untuk mengizinkan Owono kembali bertanding akan sepenuhnya diserahkan kepada sang kiper sendiri.

Masa Depan Owono yang Belum Pasti

Ketika masa skorsing 12 pertandingan berakhir, tidak ada jaminan bahwa Owono akan langsung kembali ke skuad utama. Dampak emosional dari kehilangan rekan sesama pemain ini akan membayangi kipernya dalam jangka panjang. FC Andorra bersikap sabar dan menunggu kuncinya benar-benar siap secara fisik dan mental sebelum mengambil langkah selanjutnya dalam karir profesionalnya.