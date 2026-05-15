Gerakan Pesantren Anti Kekerasa Seksual: PKB Mengajak Seluruh Stakeholder untuk Membongkar dan Mencari Solusi Bersama

PKB menggelar konferensi pers untuk membahas gerakan anti kekerasan seksual di pesantren. Ketua Panitia Temu Nasional, Nihayatul Wafiroh, mengajak seluruh stakeholder untuk membongkar dan mencari solusi bersama-sama, bukan hanya pesantren yang bergerak. PKB juga mengungkap bahwa dalam kurun waktu seminggu terakhir, mereka menerima permohonan pengaduan dan curhatan dari sejumlah pesantren terkait dengan kekerasan seksual, terutama pasca kejadian kekerasan yang dilakukan oleh seorang kiai di salah satu ponpes di Pati.

Konferensi Pers Ketua Panitia Temu Nasional sekaligus Wakil Komisi IX DPR MPR, Nihayatul Wafiroh, bertajuk Gerakan Pesantren Anti Kekerasa Seksual , di Kantor Pusat DPP PKB , Jakarta, Jumat (15/5/2026).

"Jadi memang tidak bisa dipandang dari satu sisi ke sisi yang lain, dan relasi kuasanya juga cukup tinggi di situ," kata dia di DPP PKB, Jakarta, Jumat (15/5/2026). "Jadi kita ketika membicarakan itu mulai dari relasi kuasa, power antara pelaku dan korban, relasi kuasa agama, relasi kuasa politik, dan sebagainya, pasti sangat persoalannya ada complicated-nya di itu," sambungnya





