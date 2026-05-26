Gerakan Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli Mendapat Perhatian dari Gatot Nurmantyo

Gerakan kembali ke UUD 1945 naskah asli yang semakin masif saat ini guna menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia mendapat perhatian dari Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo. Mantan Panglima TNI itu sangat yakin dan sepakat terhadap gagasan kembali kepada UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945.

Gerakan kembali ke UUD 1945 naskah asli yang semakin masif saat ini guna menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia mendapat perhatian dari Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI ) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo .

Mantan Panglima TNI itu sangat yakin dan sepakat terhadap gagasan kembali kepada UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Ia pun mengutarakan tataran strategis, taktis hingga cara untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Saya mau tanya, kita mau kembali itu pakai apa? Pakai Whoosh atau pakai apa?

Kan itu permasalahannya. Tapi, kita punya harapan. Kenapa punya harapan? Karena presidennya sekarang adalah Presiden Prabowo, ujar Gatot.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo yang juga menjadi Ketua Umum Partai Gerindra memiliki komitmen dan tujuan untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli. Hal itu sebagaimana tertuang dalam pasal 10 dan 11 AD/ART Gerindra. Dalam AD/ART Partai Gerindra, salah satu tujuan partainya adalah kembali ke UUD 45 yang asli dan murni. Tentunya dengan kondisi seperti ini kita semua berharap adanya dekrit presiden.

Logika berpikirnya begitu bagi saya, jelasnya. Dalam pasal 10 ayat 1 AD/ART Gerindra tertulis Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian dalam pasal 11 ayat 1 tertulis Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, secara murni dan konsekuen.

Kedua pasal itu dengan jelas menyatakan adanya frasa UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 yang bisa dimaknakan sebagai konstitusi naskah asli. Namun Gatot menyebut untuk presiden mengeluarkan dekrit saat ini sulit karena tidak ada peraturan yang mengatur soal itu. Tetapi, setelah melihat dalam undang-undang yang setelah diamandemen, tidak ada satu pasal pun tentang kepala negara atau presiden untuk melakukan dekrit presiden. Akibat fatal kalimat presiden penyelenggara negara tertinggi, hilang.

Jadi, betapa luar biasanya, mereka yang merusak ini UUD 1945 dengan benar-benar teliti, bahkan di kunci semuanya sekarang ini dengan Mahkamah Konstitusi, tandasnya. Ia pun memberikan syarat bahwa jika presiden ingin melakukan dekrit maka harus mendapat dukungan yang kuat dari seluruh elemen bangsa.





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gerakan Kembali Ke UUD 1945 Gatot Nurmantyo Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI UUD 1945 Naskah Asli

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lewat Pre-Event Run to IHCBS, Tegaskan 300.000+ SDM Telah Dijangkau Gerakan IHCBSRun to IHCBS dihadiri oleh lebih dari 50 peserta dari berbagai asosiasi, komunitas, institusi, dan organisasi di Indonesia.

Read more »

Mahkamah Konstitusi Batalkan Pasal 245 UU Pemilu soal Kuota PerempuanMahkamah Konstitusi memutus bahwa pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kuota keterwakilan perempuan 30 persen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat, setelah empat perempuan mengajukan uji materiil menyatakan tidak adanya sanksi tegas bagi partai yang melanggar kuota menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan anggaran negara

Read more »

Sembilan Tokoh Didapuk jadi Tim Formatur Kongres Kembali ke UUD 1945 AsliForum Komunikasi Patriot Pejuang Siliwangi (FKPPS) menggelar Silaturahmi Pra Kongres yang mengusung tema ‘Kembali ke UUD 18 Agustus 1945 untuk

Read more »

Gatot Nurmantyo Kritik UUD 2002: Kebebasan Milik Kelompok Tertentu Menjauhkan Nasib NegaraJenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo menilai bahwa amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002 telah meremajakan dominasi kumpulan elit dan oligarki, meningkatkan korupsi, memeras sumber daya alam Indonesia, serta menumbuhkan kesenjangan ekonomi. Ia menegaskan bahwa kulit terpencet, yaitu UUD 2002, memberi pintu masuk bagi kelompok tertentu untuk menguasai kekayaan alam, sekaligus menyoroti bagaimana sistem politiknya menahan perubahan ekonomi yang serius.

Read more »