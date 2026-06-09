Meski Menteri Keuangan telah mencabut segel di gerai Plaza Indonesia, gerai Tiffany & Co di Plaza Senayan Jakarta masih terlihat tutup dan tidak beroperasi sejak dua bulan lalu tanpa kepastian waktu pembukaan kembali.

Pantauan di Plaza Senayan , Jakarta Pusat, menunjukkan bahwa gerai Tiffany & Co pada Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 10:00 WIB masih dalam kondisi tertutup. Dinding gerai dihiasi tembok triplek, sama seperti kondisi gerai yang akan datang, tanpa ada label segel dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( DJBC ) Kemenkeu.

Informasi dari petugas mal mengungkapkan bahwa gerai tersebut sudah tutup selama dua bulan lamanya dan pihaknya belum mendapatkan informasi kapan gerai akan dibuka kembali, meski segel pada gerai Plaza Indonesia telah dilepas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin sebelumnya. Menkeu pun telah menyatakan bahwa Tiffany & Co sudah siap memenuhi kewajiban perpajakan dan akan beroperasi kembali di semua gerai setelah melepas segel di Plaza Indonesia.

DJBC sebelumnya menegaskan bahwa penyegelan dilakukan atas dugaan pelanggaran administrasi pada barang impor dengantotal denda dan sanksi mencapai Rp97,49 miliar. Sejauh ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak plaza atau管理中 mengenai status gerai di Plaza Senayan meskipun深圳手表 Tiffany & Co dinilai sudah bersedia mematuhi regulasi pemerintah. Fakta bahwa tembok triplek masih menghalangi akses ke dalam gerai menunjukkan bahwa proses penegakan aturan dan penyelesaian sengketa pajak mungkin masih berlangsung, atau pilihan manajemen untuk menutup sementara telah diambil akibat dari gencatan langkah之前.

Artikel ini mengisahkan ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah yang memberi kesempatan Perth stocks restoran untuk beroperasi kembali dengan realita di lapangan yang masih menunjukkan kesenjangan antara keputusan pusat dan implementasi di cabang tertentu. Bagi investor, ini juga menjadi isu penting tentang konsistensi penegakan hukum dan kemudahan berusaha di Indonesia





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Tiffany & Co Plaza Senayan Penyegelan DJBC Pajak Menteri Keuangan Retail Mewah Indonesia

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