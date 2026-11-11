Pemilik keputusan Federasi Sepak Bola Saudi menegaskan tidak ada rencana pemecatan Donis sebelum Piala Asia 2027, meski rumor mengenai pengunduran diri beredar.

Georgios Donis, pelatih asal Yunani, tetap memegang posisi kepala timnas Arab Saudi meski kabar mengenai pemecatannya beredar. Pengumuman resmi Federasi Sepak Bola Saudi menegaskan tidak ada rencana memecat Donis sebelum Piala Asia 2027. Hal ini bertujuan menahan ketidakpastian dan menjaga fokus tim pada persiapan turnamen besar berikutnya.

Detail Kerjasama Donis dengan Federasi

Menjelang tanggal 31 Juli, Donis menyerahkan rencana strategis setebal 30 halaman kepada federasi. Dokumen tersebut menjadi tolok ukur evaluasi kinerja, menyampaikan visi jangka menengah hingga studi teknis pertandingan. Menurut koresponden Al-Arabiya, federasi menjaga daftar darurat tiga pelatih, siap bila Donis mengundurkan diri.

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Pengungkapannya di surat kabar Al‑Riyadiya menunjukkan Donis menolak rumor dan menekankan komitmennya: fokus pada pembangunan sepak bola Arab Saudi, tidak terpengaruh oleh spekulasi. Penyampaian rencana tersebut juga memberi transparansi kepada pengambil keputusan, memastikan pencapaian target institusi.

Posisi Pihak Terkait

Pewarta MBC 1, Abdulrahman Al-Humaidi, sempat menegaskan bahwa Donis akan meninggalkan jabatan sebelum Piala Asia 2027 dengan persentase 99% risiko. Namun, koresponden Al-Arabiya, Naif Al-Thaqeel, langsung membantah, menegaskan bahwa federasi tidak berniat memecat pelatih.

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Al-Thaqeel menambahkan bahwa sejak ketidakhadiran federasi di Piala Dunia 2026, para agen aktif mengajukan pelatih kelas dunia sekaligus kandidat non‑terkenal. Kegiatan ini dipandang wajar, tetapi pokoknya tetap memastikan pelaksanaan tugas tak terpengaruh. Ia menekankan latihan berjalan normal, tanpa radikalitas akibat rumor.

Dampak Terhadap Tim Nasional

Persilangan strategi Donis telah membawa tim calon pencapaian gelar pertamanya dalam 23 tahun. Pada Piala Teluk Arab 27, Arab Saudi meraih kemenangan 4‑1 dari 5 pertandingan, dengan total 8 gol dan hanya 1 kebobolan. Keberhasilan ini menguatkan posisi federasi untuk memelihara pelatih, mendorong efek positif di tingkatan klub dan nasional.

Selama ia menjabat, tim mencatat lima kemenangan, empat hasil imbang, dan dua kekalahan, mencetak 13 gol dan kehilangan 7 gol. Data ini menunjukkan kebijakan taktis stabil, mendorong kemampuan pemain membuat perbaikan berbasis data aktual. Dampaknya dirasakan juga oleh para pemain dan pemangku kepentingan, memberi kepercayaan dalam persiapan Piala Asia.

Dengan keputusan federasi, Arab Saudi memiliki landasan kuat untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Menjalankan rencana 30 halaman dan menjaga komitmen Donis, federasi menyiapkan perencanaan taktis untuk setiap fase. Hal ini membuka peluang bagi penyedia kebijakan olahraga untuk melakukan evaluasi berkala, menyesuaikan strategi kepemimpinan.