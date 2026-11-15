Georgios Donis Terancam Dilepas Timnas Arab Saudi Jelang Piala Asia 2027

Masa depan Georgios Donis di kursi pelatih timnas Arab Saudi menjadi sorotan, sementara sejumlah mantan pemain meminta stabilitas teknis tetap dijaga.

Spekulasi mengenai masa depan Georgios Donis di pucuk kepemimpinan teknis timnas Arab Saudi terus menguat. Pelatih asal Yunani itu dikabarkan berpotensi meninggalkan kursi kepelatihan dalam waktu dekat, tepatnya sebelum bergulirnya ajang Piala Asia 2027. Di tengah kabar tersebut, sejumlah figur sepak bola Arab Saudi justru meminta agar stabilitas teknis tetap dijaga dan menolak gagasan pergantian pelatih menjelang agenda penting berikutnya.

Sejumlah laporan media menyebut nama pelatih asal Spanyol Roberto Martinez, mantan direktur teknik tim nasional Portugal, sebagai calon alternatif pengganti Donis. Federasi Sepak Bola Arab Saudi kini menghadapi pertanyaan mengenai arah proyek teknis tim nasional, sekaligus sejauh mana keuntungan melepas pelatih yang dinilai berhasil mengembalikan semangat ke dalam tim meski gagal di Piala Dunia 2026.

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Donis Mengambil Alih Timnas Arab Saudi pada April

Georgios Donis menangani timnas Arab Saudi pada April, menggantikan pelatih asal Prancis Herve Renard. Penunjukan itu terjadi hanya dua bulan sebelum Piala Dunia 2026 bergulir, sehingga masa kerjanya tergolong sangat singkat ketika spekulasi pergantian mulai beredar.

Di Piala Dunia 2026, Arab Saudi tersingkir pada babak pertama. Tim nasional hanya meraih hasil imbang 1-1 melawan Uruguay dan tidak mencetak gol saat menghadapi Tanjung Verde. Arab Saudi juga menelan kekalahan telak 0-4 dari Spanyol, dan mengakhiri perjalanan di posisi terakhir Grup 8 dengan dua poin.

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Meski hasil di Piala Dunia tidak sesuai harapan, penilaian terhadap kiprah Donis dinilai tidak bisa berhenti pada turnamen tersebut. Pelatih asal Yunani itu juga mencatat prestasi di level regional yang signifikan bagi Arab Saudi.

Gelar Piala Teluk Arab Menjadi Bukti Perbaikan

Georgios Donis membawa Arab Saudi meraih gelar Piala Teluk Arab edisi ke-27, yang dikenal sebagai Khaleeji 27, pada Oktober. Gelar tersebut menjadi trofi pertama bagi Arab Saudi dalam 23 tahun terakhir.

Perjalanan Arab Saudi di turnamen itu ditandai kedisiplinan dan efektivitas tinggi. Tim nasional meraih empat kemenangan dari lima pertandingan, sementara laga kelima dituntaskan melalui adu penalti.

Di sisi pertahanan, Arab Saudi tampil mencolok sepanjang turnamen. Para pemain mencetak delapan gol, dan gawang mereka tidak pernah kebobolan selama turnamen berlangsung. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi perbaikan penampilan tim di bawah kepemimpinan Donis.

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Secara keseluruhan, sejak menjalankan tugas, Arab Saudi telah memainkan 12 pertandingan resmi dan uji coba. Tim meraih enam kemenangan, empat hasil imbang, dan dua kekalahan, dengan 16 gol yang dicetak dan sembilan gol yang kebobolan.

Khaled Al-Hazzaa dan Saud Al-Hammad Minta Donis Bertahan

Khaled Al-Hazzaa, mantan pemain Al-Nassr, menyatakan dukungannya agar Donis tetap bertahan. Ia menilai tahap saat ini tidak memungkinkan untuk mencoba eksperimen teknis baru, apalagi ajang-ajang penting sudah semakin dekat.

Al-Hazzaa menyoroti perkembangan Arab Saudi dari sisi semangat juang dan penampilan di lapangan. Ia juga menilai pergantian direktur teknik pada waktu seperti ini dapat membingungkan para pemain dan staf pelatih, serta berdampak negatif pada stabilitas yang mulai dibangun tim nasional dalam periode terakhir. Ia menegaskan kembali sikapnya agar Donis melanjutkan pekerjaannya.

Dukungan serupa datang dari Saud Al-Hammad, mantan pemain Al-Hilal dan tim nasional Arab Saudi. Al-Hammad memuji kinerja teknis Donis bersama Arab Saudi, termasuk hasil yang diraih di bawah kepemimpinannya, terutama kemenangan di Piala Teluk. Ia juga menyoroti level penampilan tim nasional saat menghadapi Korea Selatan.