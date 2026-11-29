George Santos, CEO Solid Holding, menerima anugerah Young Inspirator for Industrial Transformation 2026 dari Nusantara TV atas kontribusi industri hilirisasi alumina.

Pengusaha muda George Santos, yang menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) dari perusahaan Solid Holding dan Solid Corp, kembali mencatatkan prestasi dalam karier bisnisnya. George Santos berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam kategori Young Inspirator for Industrial Transformation 2026. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh pihak Nusantara TV kepada George Santos pada hari Kamis yang lalu di Gedung NTV Tower, Jakarta.

Pemberian anugerah ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-11 Nusantara TV yang mengusung tema besar Symphony of Nusantara - Merangkai Informasi, Menginspirasi Negeri. Anugerah tersebut dinamai Anugerah Bakti Nusantara dan berfungsi sebagai bentuk apresiasi sekaligus kepercayaan tinggi dari jaringan televisi tersebut kepada George Santos atas dedikasinya.

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Nusantara TV memberikan penghargaan ini dengan mengakui kontribusi nyata serta konsistensi George Santos dalam pengabdiannya kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Pengakuan ini secara spesifik ditujukan atas perannya yang krusial sebagai penggerak utama dalam sektor industri hilirisasi, khususnya di lokasi strategis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang yang terletak di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

George Santos, yang dilahirkan pada tanggal 29 Mei 1995 di Tanjungpinang, dikenal luas sebagai sosok pemimpin bisnis yang memiliki pengalaman lintas sektor yang sangat luas. Melalui entitas bisnis Solid Holding, George Santos memimpin pengembangan berbagai usaha strategis yang mencakup bidang pertambangan, pelayaran, investasi, hingga pembangkit listrik dan hilirisasi alumina. Salah satu proyek paling signifikan yang saat ini dikelola di bawah naungannya adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Kabupaten Bintan.

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Menyambut pengakuan ini, George Santos menyampaikan ucapan syukur mendalam atas penghargaan Young Inspirator yang diterima. Ia secara eksplisit mendedikasikan penghargaan tersebut kepada kedua orang tuanya yang telah memberikan dukungan penuh sejak awal perjalanan karirnya. George Santos juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar tim Solid Grup atas dedikasi dan loyalitas tinggi mereka selama ini.

Dalam kesempatan yang sama, George Santos juga menyampaikan harapan baik kepada jaringan media Nusantara TV, berharap agar televisi tersebut dapat terus maju dan meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Pernyataan ini mencerminkan sikap apresiatifnya terhadap institusi yang memberikan pengakuan atas kontribusi industri yang telah ia bangun selama ini.