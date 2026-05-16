Geopolitik Iran-Amerika, Perserikatan Belia Novosti Yang Dinverno Rusia, Pengurangan Pasokan Dari Selat Hormuz, Serta Penyesuaian Bersyarat Berdasarkan Mitra-Mitra Militer China Menjadi Faktor Utama Kenaikan Harga Minyak Dunia

Artikel ini membahas tentang beberapa faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga minyak dunia, terutama situasi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Selain itu, ada beberapa pembaruan terbaru dari OPEC, IEA, dan Gedung Putih terkait dengan perang Iran dan konsekuensinya di pasar minyak global.

Kenaikan harga minyak dunia dipicu beberapa faktor utama , terutama situasi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Gambar menunjukkan harga bensin yang melebihi 8 delapan dolar AS per galon di SPBU Chevron di Los Angeles, California, pada 28 April 2026.

Pasangan harga minyak Brent untuk Juli naik lebih dari 3% dan ditutup di USD 109,26 per barel, sedangkan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk Juni melambung lebih dari 4% dan ditutup di USD 105,42 per barel. Trump mengatakan, Xi ingin melihat Selat Hormuz dibuka, Presiden China tidak menyukai fakta Iran mengenakan biaya tol untuk kapal yang menyeberangi Hormuz, kata Trump. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada CNBC, China akan bekerja di balik layar untuk membantu membuka kembali Hormuz.

Sepakat Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung arus energi bebas, ujar pejabat Gedung Putih. Harga minyak bergejolak di sekitar USD 100, setelah Gedung Putih mengatakan, Trump dan Xi Jinping sepakat Selat Hormuz harus tetap terbuka. China mengatakan penggunaan kekerasan adalah jalan buntu dan negosiasi adalah jalan yang tepat. Presiden AS, Donald Trump, mengatakan Outfit yang menampilkan foto Trump berdiri bersama Xi Jinping di Temple of Heaven, Beijing, Kamis 14 Mei 2026.

Trump mengatakan mereka telah setuju bahwa mereka ingin membeli minyak dari Amerika Serikat, mereka akan pergi ke Texas, kita akan mulai mengirim kapal-kapal China ke Texas dan ke Louisiana dan ke Alaska. Sebelum lonjakan harga minyak tersebut, harga minyak bergejolak di sekitar USD 100. Selain geopolitik Iran-Amerika, pengurangan pasokan dari Selat Hormuz, perang di Timur Tengah, dan minat orang China untuk membeli minyak AS menjadi faktor utama lainnya.

OPEC memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak tahun 2026 menjadi sekitar 1,2 juta barel per hari, EADY menerbitkan pembaruan terbaru mereka tentang bagaimana perang Iran telah memengaruhi pasar minyak. Pencairan dari Uni Emirat Arab, yang keluar dari kartel pada 1 Mei, diharapkan menjadi pembaruan terakhir yang mencakup data. Lebih dari sepuluh minggu setelah perang di Timur Tengah dimulai, meningkatnya kehilangan pasokan dari Selat Hormuz berkurang persediaan minyak global dengan kecepatan rekor, IEA.

OPEC sudah memangkas perkiraan kenaikan permintaan minyak untuk tahun ini di sekitar 1,2 juta barel per hari, dari sebelumnya 1,4 juta barel per har





