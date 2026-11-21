Badan Pengelola Geopark Rinjani menargetkan satu juta pohon kopi di NTB untuk konservasi dan ekonomi masyarakat. Program ini melibatkan kolaborasi petani dan ahli Puslitkoka.

Badan Pengelola Geopark Rinjani menetapkan target ambisius untuk mengembangkan satu juta pohon kopi di kawasan lingkar Gunung Rinjani. Program strategis ini bertujuan mengintegrasikan konservasi lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Inisiatif ini tidak sekadar memberikan bibit siap tanam kepada petani, melainkan melibatkan pendampingan teknis mulai dari proses pembenihan hingga penyemaian. General Manager Geopark Rinjani, Qwadru Putro Wicaksono, menegaskan bahwa pendekatan langsung dengan petani menjadi kunci keberhasilan program jangka panjang ini.

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Mekanisme Kolaborasi dan Penanaman Bibit Kopi

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi intensif dengan kelompok tani serta pihak ketiga untuk mengelola lahan pertanian berstatus Hutan Kemasyarakatan (HKM). Penerapan pola tumpang sari menjadi metode utama dalam penanaman bibit kopi untuk memastikan optimasi penggunaan lahan yang ada.

Proses penyemaian membutuhkan waktu sekitar enam hingga delapan bulan sebelum bibit benar-benar siap dibagikan kepada petani. Qwadru menjelaskan bahwa pembenihan awal direncanakan dimulai pada bulan Februari hingga Maret, dengan penanaman di lapangan dijadwalkan saat musim hujan tahun berikutnya.

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Dana yang disiapkan untuk keperluan pembenihan, termasuk benih berkualitas, tanah subur, dan media tanam, diperkirakan berkisar antara Rp300 juta hingga Rp500 juta. Anggaran ini digunakan untuk menjamin kualitas awal bibit sebelum didistribusikan ke lokasi penanaman.

Estimasi Produksi dan Potensi Ekonomi Jangka Panjang

Pihak Geopark Rinjani mengidentifikasi sekitar 400 hektar lahan HKM yang belum dimanfaatkan secara optimal di Kecamatan Sapit, Lombok Timur. Kawasan tersebut mampu menampung kepadatan sekitar 1.000 hingga 1.500 pohon kopi per hektarnya, menjadikannya lokasi strategis untuk ekspansi.

Jika satu juta pohon berhasil tumbuh dan setiap pohon menghasilkan rata-rata 0,6 kilogram biji kopi, panen perdana diperkirakan mencapai 600 ribu ton. Dengan asumsi harga kopi arabika di tingkat petani sebesar Rp100 ribu per kilogram, nilai produksi awal diproyeksikan mencapai Rp60 miliar.

Potensi ekonomi ini diproyeksikan meningkat signifikan melalui pengembangan hilirisasi produk. Kolaborasi dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) dilakukan untuk menentukan varietas unggul yang paling sesuai dengan kondisi lahan dan iklim unik di Pulau Lombok.

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Data Perkebunan Kopi dan Langkah Selanjutnya di Lombok

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, luas perkebunan kopi di Pulau Lombok mencapai 5.594 hektar. Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara mencatatkan area perkebunan paling luas, masing-masing seluas 2.210 hektar dan 1.448 hektar.

Penanaman bibit akan difokuskan pada titik-titik tertentu di Kecamatan Sembalun dan Sapit untuk pengembangan Kopi Arabika, serta area lain untuk Kopi Robusta jenis Aik Berik. Langkah ini memastikan diversifikasi produk yang sesuai dengan karakteristik agroekologi setiap daerah.

Keberlanjutan program ini bergantung pada kemampuan petani mengolah biji kopi mentah menjadi produk olahan bernilai tambah. Geopark Rinjani akan terus memantau progress penyemaian dan kesiapan lahan untuk memastikan target satu juta pohon tercapai tepat waktu.