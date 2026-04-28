Geopark Rinjani-Lombok Pertahankan Status Global, Raih Kartu Hijau Kedua dari UNESCO

Geopark Rinjani-Lombok berhasil mempertahankan statusnya sebagai Geopark global setelah menerima sertifikat 'Kartu Hijau' kedua dari UNESCO. Pencapaian ini merupakan pengakuan atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan dalam konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat di kawasan Gunung Rinjani.

Pemandangan megah Gunung Rinjani dari Desa Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menjadi saksi bisu atas pencapaian luar biasa yang diraih oleh Geopark Rinjani-Lombok . Pengakuan internasional ini ditandai dengan diterbitkannya sertifikat ' Kartu Hijau ' kedua dari UNESCO , sebuah validasi atas kerja keras dan komitmen seluruh pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Barat.

Pencapaian ini bukan hanya sekadar mempertahankan status Geopark, melainkan juga pengakuan global terhadap pengelolaan berkelanjutan yang berfokus pada konservasi alam, pendidikan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Proses revalidasi yang ketat oleh asesor UNESCO membuktikan bahwa Geopark Rinjani-Lombok tidak hanya menawarkan keindahan alam yang memukau, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek estetika lanskap, melainkan juga pada bagaimana Geopark berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Lebih dari itu, aspek mitigasi bencana menjadi faktor penting yang semakin memperkuat posisi Geopark Rinjani-Lombok di mata UNESCO, mengingat lokasinya yang berada di kawasan rawan gempa tektonik. Integrasi pengetahuan geologi dalam upaya meningkatkan keselamatan wisatawan dan penduduk lokal menjadi prioritas utama yang sangat diapresiasi oleh tim asesor. Hal ini menunjukkan bahwa Geopark Rinjani-Lombok tidak hanya melindungi keindahan alam, tetapi juga berupaya untuk meminimalkan risiko bencana dan menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi semua.

Keberhasilan mempertahankan status Geopark global ini merupakan hasil dari kolaborasi erat antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, akademisi, dan berbagai pihak terkait lainnya. Komitmen bersama untuk menjaga kelestarian alam dan memberdayakan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan ini. Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Mohamad Oemar, dalam acara penyerahan sertifikat di Paris, menegaskan bahwa Geopark Rinjani-Lombok bukan hanya sekadar destinasi wisata yang menawarkan pemandangan indah, melainkan juga sebuah laboratorium alam yang sangat penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan dunia.

Keunikan geologis dan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh kawasan Gunung Rinjani menjadikannya tempat yang ideal untuk melakukan penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi. Selain itu, Geopark Rinjani-Lombok juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi alam dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, masyarakat lokal diajak untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi berbasis pariwisata yang bertanggung jawab.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi taman bumi lainnya di Indonesia yang akan menghadapi proses revalidasi serupa, serta mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Geopark secara nasional. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan Geopark Rinjani-Lombok sebagai model pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Pengakuan UNESCO ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

Geopark Rinjani-Lombok semakin dikenal di kancah internasional sebagai destinasi wisata yang unik dan menarik, tidak hanya karena keindahan alamnya yang luar biasa, tetapi juga karena nilai-nilai konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang dijunjung tinggi. Peningkatan jumlah wisatawan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Namun, pengembangan pariwisata harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial budaya.

Pemerintah daerah dan masyarakat lokal perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pariwisata dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak, tanpa mengorbankan kelestarian alam dan budaya. Selain itu, penting untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pariwisata, serta mengembangkan produk-produk wisata yang inovatif dan menarik. Dengan demikian, Geopark Rinjani-Lombok dapat menjadi destinasi wisata yang berkelas dunia dan berkelanjutan.

Penting untuk diingat bahwa keberhasilan ini adalah tanggung jawab bersama, dan membutuhkan komitmen berkelanjutan dari semua pihak untuk menjaga kelestarian alam dan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, Geopark Rinjani-Lombok dapat terus menjadi kebanggaan Indonesia dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional





