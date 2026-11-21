Pelatih Lazio, Gennaro Gattuso, tertawa setelah mengaku mengira Grand Theft Auto VI sebagai model mobil baru. Ia menekankan disiplin pemain demi performa Lazio menghadapi Lecce.

Pelatih Lazio, Gennaro Gattuso, menjadi sorotan dunia media setelah mengakui bahwa ia sama sekali tidak mengetahui hebohnya peluncuran video game raksasa Grand Theft Auto VI. Ketika industri hiburan global sedang dipukau oleh proyek yang telah dikerjakan selama satu dekade oleh Rockstar Games tersebut, sang pelatih mantan gelandang AC Milan itu justru memberikan jawaban yang menghibur dan viral. Gattuso mengaku bahwa ia mengira judul permainan yang telah dinanti selama 13 tahun oleh para penggemarnya itu adalah nama model mobil berperforma tinggi yang baru diluncurkan.

Ketidaktahuan Pelatih Soal GTA VI

Ketidaktahuan Gennaro Gattuso tentang fenomena budaya gaming ini muncul ketika ia diminta memberikan komentar dalam sebuah konferensi pers resmi. Di tengah gencarnya kampanye pemasaran global untuk Grand Theft Auto VI, yang mencakup acara bertema "A Night in Vice City" selama pertandingan NBA antara Miami Heat dan Milwaukee Bucks, Gattuso terlihat sangat bingung. Ia bahkan tidak menyadari bahwa hal yang dibicarakan oleh wartawan adalah sebuah video game, bukan mobil sport.

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"Saya bahkan tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Apakah itu game video? Saya tidak tahu. Dari namanya, saya kira itu mobil," jelas Gattuso dengan jujur. Jawaban blak-blakan dari pelatih yang dikenal disiplin ini langsung menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Kebingungan tersebut murni berasal dari penafsiran harfiahnya terhadap judul game yang terdengar seperti nama kendaraan mewah berkecepatan tinggi.

Disiplin Pemain Lazio dan Pantau Sarapan

Meskipun ia tidak paham soal video game, Gennaro Gattuso memiliki pandangan tegas mengenai dampaknya terhadap performa atlet. Ia meyakini bahwa bermain untuk klub sekelas Lazio menuntut tingkat kedisiplinan diri yang sangat tinggi di luar lapangan. Sang pelatih menegaskan bahwa para pemainnya harus memprioritaskan pemulihan fisik dan kondisi tubuh terbaik mereka, daripada terjebak dalam petualangan virtual yang melelahkan.

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Gattuso menyatakan bahwa ia tidak akan mengecek kamar tidur pemainnya di tengah malam untuk memastikan apakah mereka masih bermain PlayStation. "Jika para pemain saya memainkannya pada malam hari, itu akan menjadi masalah mereka. Saya tidak berkeliling memeriksa dan bertanya kepada pemain apakah dia bermain PlayStation," tegasnya. Ia menambahkan bahwa pekerjaan sebagai atlet profesional menuntut penghargaan terhadap diri sendiri dan manajemen waktu yang matang.

Sebagai metode monitoring alternatif, Gennaro Gattuso berencana menjadikan waktu sarapan bersama tim sebagai tolok ukur tingkat energi para pemainnya. Ia berprinsip bahwa mata dan bahasa tubuh seorang pemain di meja sarapan pagi sering kali mengungkapkan aktivitas yang mereka lakukan semalam. Jika ada pemain yang menghabiskan malam menjelajahi jalanan Vice City alih-alih beristirahat, hal itu dipastikan akan terlihat jelas sebelum mereka turun ke lapangan untuk persiapan menghadapi Lazio.

Ironi Sosial Media dan Fokus Melawan Lecce

Ironisnya, klub Lazio sendiri justru memanfaatkan tren tersebut dalam strategi pemasaran digital mereka tanpa melibatkan pengetahuan langsung sang pelatih. Baru-baru ini, akun media sosial resmi klub mengunggah video jenaka yang menampilkan Gennaro Gattuso dan sejumlah pemain dalam versi avatar dunia GTA. Konten kreatif ini memperlihatkan figur sang pelatih berada di latar belakang Vice City, menciptakan kontras humoris antara ketidaktahuannya secara nyata dengan modernitas promosi klub.

Di tengah sorotan viral ini, fokus utama Gennaro Gattuso tetap tertuju pada tugas taktisnya di lapangan hijau. Sang pelatih memastikan bahwa seluruh energinya dialokasikan untuk menyiapkan mentalitas dan strategi tim guna menghadapi pertandingan sulit melawan Lecce. Bagi Gennaro Gattuso, kesuksesan tim bergantung pada kebugaran fisik dan konsentrasi penuh para pemain, bukan pada ketertarikan mereka terhadap entitas budaya pop terkini seperti game Rockstar Games.