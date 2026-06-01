Generasi Z dan Pancasila: Kompas Moral di Era Digital yang Tetap Relevan

Pada peringatan 81 tahun Pancasila, survei menunjukkan Generasi Z masih mengenal dan menganggap Pancasila relevan sebagai kompas moral di tengah kemajuan digital. Namun, mereka juga resah karena nilai-nilai Pancasila mulai bergeser dari praktik keseharian, seperti ketimpangan sosial dan kebebasan berpendapat yang terintimidasi.

Pada 1 Juni 2026, Pancasila genap berusia 81 tahun. Di tengah derasnya arus digital dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, generasi muda Indonesia, khususnya Generasi Z , masih menunjukkan pengenalan yang kuat terhadap Pancasila .

Meski demikian, mereka juga dihantui keraguan dan keresahan karena nilai-nilai Pancasila dirasakan mulai bergeser dalam kehidupan sehari-hari. Michael Ugrasena (16), siswa SMA Kolese Kanisius Jakarta, menegaskan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai kompas moral di era digital. Menurutnya, nilai-nilai luhur Pancasila mampu menjadi panduan dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer seperti penyebaran hoaks, polarisasi politik, perundungan digital, diskriminasi, hingga perkembangan kecerdasan buatan (AI).

"Pancasila tetap relevan bukan karena usianya yang telah lama, melainkan karena nilai-nilainya mampu menjadi kompas moral yang membantu generasi muda berpikir kritis, bertindak bijak, dan menjaga persatuan bangsa," ujar Michael saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (31/5/2026). Namun, Michael juga menyoroti adanya diskoneksi antara nilai-nilai Pancasila dengan realitas di media sosial. Ia mengamati bahwa anak muda kerap bertindak impulsif, terjebak dalam kebiasaan bereaksi cepat tanpa berpikir panjang.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa generasi muda harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berinteraksi di dunia maya.

"Ada diskoneksi ketika nilai-nilai ini berhadapan dengan realitas di media sosial. Anak muda kerap bertindak impulsif, terjebak dalam jempol yang lebih cepat daripada pikiran saat berinteraksi. Bagi saya, anak muda seharusnya menjadikan nilai Pancasila dalam berpikir dan bertindak di dunia maya," tegas Michael. Ia berharap semangat Pancasila terus diperjuangkan, termasuk dalam bersosialisasi di platform digital.

Sementara itu, M Fatahuddin (24), Presiden Mahasiswa Universitas Khairun, Ternate, menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol Burung Garuda, melainkan nilai-nilai bernegara yang harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Namun, ia menyayangkan bahwa nilai-nilai tersebut perlahan bergeser. Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga Pancasila kehilangan fungsinya sebagai pegangan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila itu adalah konsep kita dalam bernegara. Namun, kondisi sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita semua bergeser dari nilai-nilai tersebut. Ketimpangan sosial dan ekonomi, kebebasan berpendapat yang dihantui intimidasi, ini penerapan bernegara yang tidak sesuai dengan yang masyarakat harapkan," papar Fatahuddin.

Pandangan generasi muda ini diperkuat oleh Survei Nasional Evaluasi dan Komitmen Publik terhadap Pancasila yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei dengan metodologi multistage random sampling dan tingkat kepercayaan 95 persen itu melibatkan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih (usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah). Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok usia 22-25 tahun memiliki tingkat penghafalan kelima sila Pancasila tertinggi, yaitu 73,5 persen.

Disusul kelompok usia di bawah 21 tahun sebesar 72,8 persen, dan usia 26-40 tahun sebesar 67,9 persen. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, mengungkapkan bahwa data ini membuktikan Generasi Z masih sangat mengenal Pancasila. Umumnya, mereka menganggap nilai-nilai Pancasila masih relevan dan penting bagi kehidupan, bahkan di tengah perkembangan teknologi digital. Menurut Djayadi, generasi Z menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dan rujukan, namun hal ini harus didukung oleh keteladanan dari masyarakat dan negara, terutama para pemimpin.

"Perkembangan teknologi, seperti AI, bisa membawa dampak buruk kalau penggunanya tidak memiliki dasar nilai dan kompas moral yang kuat. Nilai-nilai Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, sangat penting untuk menjadi rujukan dalam menghadapi perkembangan itu," ujar Djayadi. Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menyambut positif temuan ini. Ia menilai bahwa masih kuatnya pengenalan dan keyakinan generasi muda terhadap Pancasila merupakan angin segar di tengah disrupsi digital dan gempuran ideologi lain.

"Ini saya kira kabar yang baik dan membanggakan karena generasi Z berpandangan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa tetap relevan di tengah-tengah disrupsi digital dan serangan-serangan ideologi lain," ungkap Lili. Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah harus segera merespons kekecewaan sebagian generasi Z yang melihat nilai-nilai Pancasila bergeser. Keteladanan dan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan demikian, meskipun Generasi Z tetap setia pada Pancasila, mereka membutuhkan aksi nyata dari para pemangku kepentingan agar nilai-nilai luhur itu benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era digital yang serba cepat ini, Pancasila harus menjadi filter moral yang memandu setiap langkah generasi muda dalam bermedia sosial, berpolitik, dan berinteraksi lintas budaya. Hanya dengan cara itu, Pancasila tidak hanya menjadi hafalan, tetapi juga menjadi ruh dalam setiap tindakan warga negara Indonesia





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pancasila Generasi Z Era Digital Kompas Moral Relevansi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BPIP Gelar Upacara Hari Pancasila di Gedung PancasilaGedung Pancasila merupakan saksi sejarah lahirnya Pancasila.

Read more »

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026: Memaknai Tema, Gagasan 'Diplomasi Pancasila', Tantangan Eksistensi PancasilaPeringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, bertema 'Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia', dengan logo Garuda Pancasila. Presiden Prabowo Subianto menilai, Pancasila semestinya tak hanya menjadi slogan. Justru para elite bangsa perlu melaksanakan nilai-nilai Pancasila, memperbaiki diri, dan menghilangkan korupsi. Keteladanan dan integritas para elite bangsa diperlukan. Di tengah eskalasi geopolitik global yang kian memanas, posisi Indonesia dengan wilayah perairan strategis dunia menghadapi ujian krusial. Ancaman meletusnya konflik di kawasan yang diprediksi terjadi beberapa tahun ke depan tidak lagi mengizinkan Indonesia untuk sekadar bersikap pasif.

Read more »

Hari Lahir Pancasila 2026: Jadi Fondasi Ketahanan Ekonomi di Tengah Gejolak GlobalNilai Pancasila menjadi landasan moral dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya tantangan global

Read more »

Hari Lahir Pancasila yang ke Berapa Tahun 2026? Ini Sejarah SingkatnyaHari Lahir Pancasila ke-81 pada 1 Juni 2026 menjadi momentum strategis untuk merevitalisasi nilai Pancasila.

Read more »