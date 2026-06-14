Generasi Qurani Berkarakter Kuat Jadi Pondasi Daya Saing Bangsa Versi Khofifah

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya pembentukan generasi Qurani dengan karakter kuat dan akhlak mulia sebagai fondasi daya saing bangsa di tengah tantangan global. Hal ini disampaikan dalam acara Gebyar Prestasi Al Quran dan Wisuda Tartil Tahfidz di Surabaya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pembentukan Generasi Qurani yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia adalah fondasi utama peningkatan daya saing bangsa di tengah tantangan global yang semakin cepat.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Gebyar Prestasi Al Quran dan Wisuda Tartil Tahfidz yang digelar oleh Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama (NU) Khadijah Surabaya di Gedung ICBC Surabaya pada Minggu. Acara ini menjadi momentum bagi Khofifah untuk menekankan pentingnya menyelaraskan kecakapan akademik dengan kekuatan moral dan spiritual. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas tinggi.

Di tengah perubahan global yang begitu pesat, daya saing suatu bangsa tidak akan bermakna tanpa karakter yang kuat. Kemajuan tanpa moralitas akan kehilangan arah dan tujuan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pembentukan karakter melalui pendidikan agama menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan nasional. Kegiatan ini diikuti oleh 866 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga pondok pesantren, menunjukkan komitmen Yayasan Khadijah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik.

Khofifah juga mengapresiasi dedikasi para ustadz dan ustadzah yang membimbing peserta didik untuk mencintai, memahami, menghafal, dan mengamalkan nilai-nilai Al Quran. Upaya ini berkontribusi besar dalam melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan global. Lebih lanjut, Khofifah mengajak generasi muda untuk membangun budaya literasi yang kuat. Ia mengingatkan bahwa pesan literasi telah diajarkan oleh Al Quran melalui wahyu pertama, yaitu perintah Iqra yang berarti bacalah.

Ayat ini mengintroduksi pentingnya membaca sebagai gerbang ilmu pengetahuan. Literasi tidak sekadar membaca, tetapi juga mencerdaskan dan melakukan pengayaan wawasan. Penguatan budaya literasi merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Generasi yang dekat dengan Al Quran dan memiliki budaya literasi yang baik akan lebih siap menghadapi perubahan zaman dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

Khofifah berpesan agar para wisudawan tidak berhenti pada capaian hafalan Al Quran saja, melainkan terus menjaga hafalan dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyoroti tantangan era digital yang membawa dampak positif maupun negatif. Generasi muda harus mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dan tidak terjerumus pada hal-hal yang merusak moral. Pendidikan Al Quran memberikan filter moral yang kuat sehingga mereka dapat menjadi pengguna teknologi yang bijak.

Selain itu, Khofifah menekankan bahwa nilai-nilai Al Quran seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang harus diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Generasi Qurani tidak hanya unggul dalam hafalan, tetapi juga dalam perilaku. Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi antara keluarga, sekolah, organisasi keagamaan, masyarakat, dan pemerintah dalam pendidikan karakter. Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri serta nilai-nilai luhur bangsa.

Para wisudawan dan wisudawati tartil tahfidz merupakan aset berharga bagi bangsa. Mereka diharapkan kelak berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan sebagai calon pemimpin masa depan, akademisi, profesional, pengusaha, birokrat, ulama, maupun tokoh masyarakat. Dengan fondasi yang kuat, Generasi Qurani akan mampu menghadapi tantangan global dengan integritas dan memberikan dampak positif bagi kemajuan Indonesia. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari sejauh mana lulusan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen terus mendukung program-program pendidikan karakter berbasis Al Quran untuk mencetak generasi yang tangguh dan berakhlak mulia





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