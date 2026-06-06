Generasi Muda Papua Pegunungan Tanam Pohon: Edukasi Lingkungan Sejak Dini

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menginisiasi gerakan Generasi Muda Papua Pegunungan Tanam Pohon untuk menjaga ekosistem alam, menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini. Gerakan ini melibatkan pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK yang diajak berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Papua Pegunungan dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menginisiasi gerakan Generasi Muda Papua Pegunungan Tanam Pohon untuk menjaga ekosistem alam, menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini. Gerakan ini melibatkan pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK yang diajak berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Papua Pegunungan dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. Melalui gerakan ini, pemerintah menekankan pentingnya mengajarkan anak-anak sekolah sejak dini tentang menanam dan merawat pohon. Edukasi ini krusial agar mereka memiliki bekal untuk membantu pemerintah menjaga keseimbangan alam di Papua Pegunungan di kemudian hari. Pembiasaan ini diharapkan mampu membentuk karakter peduli lingkungan pada Generasi Muda Papua Pegunungan Tanam Pohon.

Para pelajar dari PAUD hingga SMA/SMK di seluruh wilayah Papua Pegunungan didorong untuk aktif menanam pohon. Kegiatan ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum sekolah atau menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Penanaman pohon di halaman sekolah atau rumah dapat memberikan pengalaman langsung yang positif. Selain itu, hutan yang terawat baik dan lingkungan yang bersih memiliki banyak manfaat signifikan bagi kehidupan.

Lingkungan yang terjaga dapat menyediakan oksigen yang cukup dan menciptakan kenyamanan bagi semua makhluk hidup. Selain itu, keindahan alam yang lestari juga berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Gerakan menanam dan merawat pohon sejak dini sangat penting untuk keberlanjutan ekosistem. Pohon berperan sebagai paru-paru dunia, menghasilkan oksigen yang esensial bagi pernapasan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Oleh karena itu, budaya menanam pohon perlu terus digalakkan. Ajakan untuk membudayakan menanam dan merawat pohon adalah investasi jangka panjang bagi masa depan. Dengan partisipasi aktif Generasi Muda Papua Pegunungan Tanam Pohon, diharapkan kualitas lingkungan akan terus meningkat. Ini akan memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati alam yang asri dan sehat.

Gerakan menanam dan merawat pohon ini juga didukung oleh para pelajar, para guru, dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sukses menanam 3.000 pohon saat Hardiknas 2026, dan Bupati Jayawijaya Atenius Murib mengukuhkan Program Jayawijaya Bersih setiap Selasa dan Jumat, bagian dari upaya mewujudkan lingkungan Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI) di Wamena. Prajurit Kodim Jayawijaya bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya aktif bersihkan puing rumah warga pascakonflik di Distrik Wouma, percepat pemulihan lingkungan dan sosial masyarakat.

Satgas Yonif 511/DY terus berkomitmen memberikan Layanan Kesehatan TNI Papua gratis di Kampung Ekanom, Distrik Pirime, Lanny Jaya, demi meningkatkan kesadaran hidup sehat warga. Satgas Yonif 511 Peduli Pendidikan di Lanny Jaya, Papua Pegunungan. Prajurit membagikan alat tulis dan perlengkapan sekolah kepada siswa SD Popome, wujudkan kemanunggalan TNI dan dorong semangat belajar. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berencana menggenjot Peningkatan PAD dengan menyasar videotron sebagai objek pajak baru, mengingat popularitas penggunaannya di daerah tersebut.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jayawijaya kembali mengingatkan masyarakat dan ASN untuk segera membayar retribusi sampah. Langkah ini krusial untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jayawijaya tahun ini





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