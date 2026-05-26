Generasi Milenial Dominasikan ASN, Gen Z Tinggi di Lembaga Strategis

BKN melaporkan total ASN 6,54 juta jiwa dengan milenial mendominasi 54 persen. Di sektor guru, kesehatan, dan talenta digital milenial tetap utama, sementara Gen Z menancapkan posisi kuat di Badan Gizi Nasional, OIKN, dan beberapa daerah.

Data terbaru yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperlihatkan bahwa total Aparatur Sipil Negara (ASN) kini mencapai 6,54 juta orang, meningkat signifikan sebesar 1,81 juta jiwa dibandingkan catatan semester II 2024 yang berjumlah 4,73 juta.

Peningkatan ini didominasi oleh generasi milenial (Gen Y), yang berjumlah 3,54 juta orang atau sekitar 54 persen dari total ASN. Generasi Gen X menyumbang 2,38 juta orang (37 persen), Gen Z mencatat 586.756 orang (9 persen), sementara kelompok Baby Boomer hanya 26.417 orang (0,4 persen). Menurut Buku Statistik ASN Semester II 2025, konsentrasi usia produktif ini membuka peluang besar bagi pemerintah untuk memanfaatkan bonus demografi dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Dalam sektor pendidikan, generasi milenial juga memegang posisi utama.

Pada akhir tahun 2025 tercatat terdapat 2,29 juta ASN yang mengisi formasi guru, di mana milenial mencapai 1,23 juta orang atau 54 persen. Gen X menempati 41 persen (939.462 orang), Gen Z sebesar 5 persen (125.395 orang), dan Baby Boomer hanya 0,1 persen (3.283 orang). Sebagian besar guru ASN (50 persen) berstatus PNS, diikuti oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 43 persen (989.401 orang) dan PPPK paruh waktu 7 persen (170.515 orang).

Sekitar 92 persen dari mereka bekerja di instansi daerah, sementara sisanya 8 persen berada di instansi pusat. Tren serupa terlihat pada ASN tenaga kesehatan, yang totalnya 849.829 orang pada 31 Desember 2025. Dari jumlah tersebut, milenial mendominasi dengan 580.565 orang (68 persen), diikuti Gen X (194.765 orang), Gen Z (73.008 orang), dan Baby Boomer (1.491 orang). Komposisi status kerja tenaga kesehatan mirip dengan guru, dengan PNS menyumbang 59 persen, PPPK 32 persen, dan PPPK paruh waktu 9 persen.

Di bidang talenta digital, sebanyak 59.107 ASN terdaftar, di mana milenial tetap menjadi mayoritas (35.548 orang atau 60 persen). Gen Z menempati 25 persen (14.787 orang), Gen X 15 persen (8.761 orang), dan Baby Boomer hampir tidak terwakili (11 orang). Mereka kebanyakan mengisi posisi sebagai pranata komputer, statistik, pengembang teknologi pembelajaran, serta pengelola sistem dan infrastruktur TI.

Sementara itu, Gen Z menunjukkan konsentrasi tinggi pada beberapa lembaga strategis: Badan Gizi Nasional (64 persen), Otorita Ibu Kota Nusantara (62 persen), Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (51 persen), Kejaksaan (39 persen), dan Badan Siber dan Sandi Negara (39 persen). Di tingkat pemerintah daerah, Gen Z paling banyak berada di Kabupaten Pegunungan Arfak (23 persen), Kabupaten Balangan (21 persen), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (20 persen), Provinsi Papua Tengah (19 persen), dan Provinsi Papua Selatan (18 persen).

Para analis menilai bahwa tingginya proporsi ASN muda di institusi tersebut mencerminkan fokus pemerintah pada layanan publik modern, sekaligus menandakan pergeseran karakter kerja menuju spesialisasi digital dan inovasi layanan





