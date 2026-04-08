Gencatan Senjata Bersyarat: Iran Setuju, Selat Hormuz Jadi Kunci, Harga Minyak Anjlok

Iran dan Amerika Serikat sepakat gencatan senjata bersyarat selama dua minggu, dengan Selat Hormuz sebagai fokus utama. Kesepakatan ini muncul setelah ancaman Trump dan melibatkan mediasi Pakistan, yang berimbas pada anjloknya harga minyak dunia.

Menteri Luar Negeri Iran , Abbas Araghchi, mengumumkan bahwa Iran akan menyetujui gencatan senjata jika serangan terhadap Iran dihentikan. Dia menambahkan, selama periode dua minggu, jalur pelayaran aman melalui Selat Hormuz akan dimungkinkan. Menurut Araghchi, hal tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran serta dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis yang ada.

Pernyataan Araghchi mengemuka sesaat setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran akan menempuh gencatan senjata selama dua minggu dengan syarat Iran membuka lalu lintas maritim di Selat Hormuz.\Trump mengatakan bahwa ia menyetujui gencatan senjata sementara tersebut dengan ketentuan Republik Islam Iran menyetujui PEMBUKAAN Selat Hormuz secara MENYELURUH, SEGERA, dan AMAN. Trump menyebut pengumuman tersebut disampaikan karena kami sudah sangat jauh dalam mencapai kesepakatan definitif mengenai PERDAMAIAN jangka panjang dengan Iran, serta PERDAMAIAN di Timur Tengah. Trump mengatakan Iran telah mengirimkan 10 butir syarat gencatan senjata kepada Amerika Serikat dan Israel, menyebutnya sebagai dasar yang dapat dijalankan untuk bernegosiasi. Hampir seluruh butir perselisihan di masa lalu telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran, namun periode dua minggu ini akan memungkinkan kesepakatan tersebut difinalisasi dan disahkan, kata Trump. Sebelumnya, pada Selasa (07/04), Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan Iran jika negara itu tidak membuka Selat Hormuz bagi semua kapal. Trump memberikan tenggat pada Selasa (07/04) waktu Washington DC atau Rabu (08/04) pukul 07.00 WIB.\Lembaga penyiaran milik pemerintah Iran merilis rincian 10 butir syarat gencatan senjata yang diajukan Teheran: Penghentian total perang di Irak, Lebanon, dan Yaman; Penghentian perang terhadap Iran secara menyeluruh dan permanen tanpa batas waktu; Pembentukan protokol dan persyaratan untuk menjamin kebebasan serta keamanan navigasi di Selat Hormuz; Pembayaran penuh kompensasi biaya rekonstruksi kepada Iran; Komitmen penuh untuk mencabut sanksi terhadap Iran; Pembebasan dana dan aset Iran yang dibekukan dan ditahan oleh Amerika Serikat; Komitmen penuh Iran untuk tidak mengupayakan kepemilikan senjata nuklir. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) menyatakan bahwa perundingan akan digelar di Islamabad, ibu kota Pakistan, dalam jangka waktu maksimal 15 hari untuk memfinalisasi rincian kesepakatan. Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa perundingan dilakukan agar kemenangan Iran di medan perang juga dapat dikonsolidasikan dalam perundingan politik. Dalam pernyataan tersebut juga diklaim bahwa AS telah menyetujui sejumlah poin berikut: Mencabut seluruh sanksi primer dan sekunder terhadap Iran; Membayar kompensasi kepada Iran; Menarik pasukan tempur Amerika Serikat dari kawasan. Pakistan disebut telah berperan sebagai mediator dalam pertikaian antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran. Trump menyebut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebagai salah satu tokoh yang diajak berkomunikasi dan yang berkontribusi pada tercapainya kesepakatan gencatan senjata bersyarat tersebut. Harga minyak dunia anjlok tajam setelah Trump mengumumkan gencatan senjata bersyarat selama dua minggu tersebut. Minyak mentah Brent turun 5,8% menjadi US$103,42 per barel, sementara minyak yang diperdagangkan di AS melemah hampir 8,5% menjadi US$103,25 per barel





