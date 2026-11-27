Generasi Z menuntut calon wakil presiden pengganti Gibran menyingkirkan pajak pembalut, menghapus syarat pengalaman kerja bagi lulusan baru, dan memperbanyak lapangan kerja nyata bagi masyarakat Indonesia.

Kekosongan kursi wakil presiden pasca kepergian Gibran Rakabuming Raka memicu respons keras dari generasi Z. Bakal calon wakil presiden (cawapres) usulan Presiden Prabowo Subianto, Sugiono dan Andi Amran Sulaiman, menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (26/11/2026) yang menandai titik balik representasi generasi muda. Generasi Z mulai menyuarakan kriteria khusus, mulai dari gaya komunikasi digital hingga keberanian melawan arus demi kepentingan publik.

Tuntutan Penghapusan Pajak Pembalut

Teph, pekerja muda di Jakarta, secara tegas menyerukan agar wakil presiden pengganti berani mendorong penghapusan pajak pembalut. Langkah ini dianggap krusial karena menyangkut kebutuhan mendasar seluruh perempuan di Indonesia. Teph menilai lingkaran kabinet selama ini terlalu banyak diisi sosok yang hanya melindungi presiden lewat laporan manis.

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Kondisi tersebut membuat Teph pesimis tokoh senior bakal benar-benar mendengar aspirasi anak muda. Ia meminta pemimpin baru berani berbeda pendapat dan mencetuskan perubahan yang nyata. Jika takut terhadap perubahan besar tersebut, ia menilai itu merupakan tanda bahaya yang sangat serius bagi kepemimpinan negara.

Digitalisasi dan Penyerapan Aspirasi Publik

Judith, mahasiswi Universitas Muria Kudus sekaligus pelaku usaha UMKM, meyakini aspirasi tidak melulu dilihat dari berapa umur pemimpinnya. Judith menekankan pentingnya kehadiran wakil presiden di ruang digital karena media sosial kini menjadi saluran utama kritik warga yang kerap luput dari pemberitaan arus utama.

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Dari ruang digital, harapan Judith mengerucut pada urusan perut dan masa depan kerja di daerah. Dia mendesak rencana pembukaan lapangan kerja agar lulusan SMA atau SMK hingga sarjana tidak terpaksa menjadi pekerja migran. Judith juga memperingatkan agar pejabat tidak bersikap antikritik mengingat kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan republik adalah rakyat.

Reformasi Syarat Lowongan Kerja

Yope menilai gaya komunikasi aktif di media sosial sangat membantu agar program pemerintah lebih gampang dipahami. Namun, kehadiran di ruang digital bakal percuma dan gampang dicap pencitraan semata jika tidak dibarengi kerja nyata di lapangan. Kerja nyata di 100 hari pertama itu ia harapkan langsung menjawab krisis lapangan kerja formal dan mahalnya biaya hidup.

Yope menegaskan dua syarat penting bagi wakil presiden pengganti, yaitu tidak menyalahgunakan jabatan demi menguntungkan kelompok bisnis tertentu di sektor pangan maupun sumber daya alam. Selain itu, Yope mendesak agar syarat minimal pengalaman kerja dihilangkan karena hal ini sering menjegal pelamar pemula yang baru lulus pendidikan.

Krisis Biaya Hidup dan Integrasi Digital

Kegelisahan serupa soal hambatan mencari kerja juga disuarakan Nina, mahasiswi Universitas Sahid Surakarta. Meskipun mengaku tidak terlalu mengikuti dinamika politik secara mendalam, ia percaya tokoh senior tetap bisa menjadi jembatan bagi generasi muda asalkan memiliki pola pikir yang terbuka. Nina melihat platform digital sebagai ruang strategis bagi wakil presiden untuk menyerap suara warga sekaligus membuktikan kinerja.

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Di 100 hari pertama, Nina berharap pemerintah memaksimalkan program magang agar lulusan baru tidak terus-menerus mentok oleh syarat lowongan kerja yang mewajibkan pengalaman. Ia mengingatkan agar pemimpin yang minim integritas dan gemar lepas tangan dihindari. Nina berharap siapa pun yang nanti jadi wakil presiden bisa amanah dan tidak lupa mendengarkan suara rakyat secara serius.