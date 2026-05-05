Gempa Tektonik Guncang Pangandaran dan Sekitarnya

Gempa dengan magnitudo 4,2 mengguncang Pangandaran dan wilayah sekitarnya di Jawa Barat pada Selasa, 5 Mei 2026, pukul 05.14 WIB. BMKG melaporkan gempa ini terasa hingga Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar.

Gempa tektonik kembali mengguncang wilayah Pangandaran dan daerah sekitarnya di Provinsi Jawa Barat . Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mencatat gempa dengan magnitudo 4,2 terjadi pada hari Selasa, 5 Mei 2026, pukul 05.14 WIB.

Laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa guncangan gempa terasa cukup signifikan di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, dengan intensitas mencapai III MMI. Skala ini menunjukkan bahwa getaran gempa dirasakan oleh sebagian besar orang di dalam rumah, dan benda-benda ringan yang tergantung mulai bergoyang. Di wilayah lain seperti Kota Tasikmalaya, Kecamatan Puspahiang (Kabupaten Tasikmalaya), Kota Banjar, dan Kecamatan Cikoneng (Kabupaten Ciamis), guncangan gempa dirasakan dengan intensitas II-III MMI.

Pada intensitas ini, getaran gempa dirasakan oleh beberapa orang saja di dalam rumah, dan benda-benda ringan yang digantung mulai bergoyang. Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto, melalui keterangan tertulisnya pada Selasa, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Pusat gempa terletak pada koordinat 8,1 derajat Lintang Selatan dan 107,87 derajat Bujur Timur, tepatnya di laut, sekitar 81 kilometer arah barat daya dari Pangandaran. Kedalaman pusat gempa tergolong dangkal, yaitu 21 kilometer.

Hartanto menjelaskan bahwa gempa ini disebabkan oleh aktivitas sesar aktif di bawah laut. BMKG terus memantau aktivitas seismik di wilayah tersebut dan hingga pukul 05.37 WIB, tidak terdeteksi adanya gempa susulan. Kejadian ini menambah catatan gempa yang terjadi di wilayah Pangandaran dalam waktu dekat. Sebelumnya, pada hari Senin pukul 02.06 WIB, wilayah Pangandaran dan sekitarnya juga diguncang oleh gempa tektonik dengan magnitudo 4,0 yang berasal dari perairan selatan.

Guncangan gempa ini dilaporkan dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Manonjaya, Singaparna, Cikatomas, dan Sukarame di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, guncangan juga terasa di kecamatan Cimaragas, Banjaranyar, Banjarsari di Kabupaten Ciamis, Kecamatan Banjarwangi di Kabupaten Garut, serta di wilayah Pangandaran. Intensitas guncangan gempa tersebut berkisar antara II-III MMI, serupa dengan gempa yang terjadi pada hari Selasa.

Getaran yang dirasakan oleh masyarakat umumnya berupa guncangan ringan yang dirasakan oleh beberapa orang dan menyebabkan benda-benda ringan yang tergantung bergoyang, serta terasa seolah-olah ada truk yang melintas. Analisis BMKG menunjukkan bahwa pusat gempa bumi terletak pada koordinat 8,25 derajat Lintang Selatan dan 108,25 derajat Bujur Timur, berlokasi di laut sekitar 66 kilometer arah barat daya Kabupaten Pangandaran, dengan kedalaman 29 kilometer. BMKG menjelaskan bahwa gempa dangkal ini disebabkan oleh aktivitas subduksi atau penunjaman lempeng Indo-Australia ke lempeng Eurasia.

Proses subduksi ini merupakan penyebab utama terjadinya gempa bumi di wilayah Indonesia, khususnya di sepanjang zona subduksi yang membentang dari Sumatera hingga Jawa. Penting bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan gempa, seperti Pangandaran dan sekitarnya, untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi potensi gempa bumi. BMKG secara rutin memberikan informasi mengenai potensi gempa bumi dan peringatan dini jika terjadi gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami.

Masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi dari BMKG dan instansi terkait, serta memahami langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi, seperti mencari tempat yang aman, menjauhi bangunan tinggi, dan mengikuti instruksi dari petugas penyelamat. Selain itu, penting juga untuk memastikan bangunan tempat tinggal dan fasilitas umum lainnya dibangun dengan memperhatikan standar keamanan gempa bumi. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana gempa bumi, serta memperkuat infrastruktur yang tahan gempa.

Dengan persiapan yang matang dan kesadaran yang tinggi, risiko dampak buruk akibat gempa bumi dapat diminimalisir. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi dengan pasti, namun dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi kerentanan terhadap bencana ini





