Gempa Palu, Aksi Mahasiswa, Kunjungan Presiden Jerman, Gencatan Senjata AS-Iran, dan Laga Perdana Iran di Piala Dunia

Ringkasan berita nasional dan internasional: gempa magnitudo 6,7 di Palu, unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dan Surabaya, kunjungan Presiden Jerman ke Istiqlal dan Katedral, kesepakatan damai AS-Iran yang memungkinkan pengungsi Lebanon kembali, serta jadwal pertandingan perdana Iran di Piala Dunia 2026.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa 16 Juni 2026. Kuatnya guncangan membuat warga panik dan berhamburan keluar ruangan. Pasien dan anggota keluarganya dievakuasi dari bangsal Rumah Sakit Umum Anutapura dan mengungsi di luar bangunan.

Getaran juga dirasakan di Kabupaten Sigi, Donggala, dan Tojo Una-Una. Gempa susulan magnitudo 5,2 terjadi pada pukul 11.14 WIB dengan pusat di 29 km tenggara Palu, kedalaman 10 km. Hingga berita ini diturunkan, otoritas masih melakukan pemantauan dan pendataan, belum ada laporan resmi korban jiwa atau kerusakan masif. Sementara itu, di Jakarta, ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) diadang polisi di Jalan Jenderal Sudirman, Semanggi, pada Senin 15 Juni 2026.

Mereka bergerak menuju Bundaran HI untuk aksi Indonesia Gawat Darurat. Tuntutan mereka antara lain evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan kenaikan harga BBM, penghentian pemborosan APBN, dan pemulihan ekonomi nasional. Terjadi aksi saling dorong, namun situasi tetap damai meski ruas Jalan Sudirman sempat ditutup. Aksi ini bagian dari rangkaian unjuk rasa Selamatkan Indonesia yang dimulai 12 Juni 2026 di berbagai kota.

Di Surabaya, mahasiswa berdemo di depan Gedung DPRD dan menuju Gedung Negara Grahadi, menyoroti merosotnya ekonomi dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta pada Senin 15 Juni 2026, didampingi Ibu Negara Elke Buedenbender. Mereka menelusuri Terowongan Silaturahmi untuk melihat langsung praktik toleransi beragama di Indonesia. Kunjungan ini bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan, setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka membahas penguatan kerja sama.

Dalam perkembangan internasional, ribuan pengungsi Lebanon mulai kembali ke desa dan kota mereka, terutama di wilayah Selatan, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Senin pagi. Penandatanganan resmi dijadwalkan di Swiss pada 19 Juni 2026, mencakup penghentian operasi militer segera dan permanen di semua lini, termasuk situasi di Lebanon.

Dalam olahraga, Timnas Iran akan melakoni laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Selandia Baru di SoFi Stadium, Inglewood, California, pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 08.00 WIB





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gempa Palu Unjuk Rasa Mahasiswa Kunjungan Presiden Jerman Gencatan Senjata AS-Iran Piala Dunia 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier Berjalan memeriksa pasukan di Istana Merdeka, JakartaPresiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier untuk memperkuat hubungan kemitraan strategis kedua negara di berbagai bidang.

Read more »

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier Lakukan Pertemuan Empat MataPresiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier melakukan pertemuan empat mata.

Read more »

Prabowo dan Presiden Jerman Sepakat Perkuat Perdagangan Indonesia-JermanPresiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier hari ini bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta.

Read more »

Jamu Presiden Steinmeier, Prabowo Kenang Pengalaman Jalani Pelatihan di JermanPrabowo sambut Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana, perkuat kerja sama dan hubungan RI–Jerman.

Read more »