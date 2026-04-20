Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Iwate Jepang, Peringatan Tsunami Diberlakukan

Jepang dilanda gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di lepas pantai Iwate yang memicu peringatan tsunami. Pemerintah Jepang segera mengambil langkah mitigasi krisis, sementara KBRI Tokyo memantau keselamatan WNI di wilayah terdampak.

Jepang kembali diguncang bencana alam hebat pada Selasa, 21 April 2026, ketika gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah perairan Samudera Pasifik di lepas pantai prefektur Iwate. Guncangan yang terjadi tepat pada pukul 16.53 waktu setempat atau 14.53 WIB tersebut memicu kepanikan massal hingga ke ibu kota Tokyo, di mana gedung-gedung tinggi dilaporkan bergoyang hebat selama beberapa saat.

Menyusul guncangan tersebut, otoritas Jepang segera merilis peringatan dini tsunami bagi warga di pesisir timur laut. Meskipun sempat diperkirakan memiliki kekuatan magnitudo 7,4, data terbaru mengonfirmasi angka 7,7 yang cukup kuat untuk memicu gelombang tsunami setinggi 80 cm di wilayah pelabuhan Kuji, Iwate. Badan Meteorologi Jepang dengan sigap mengeluarkan peringatan khusus mengenai risiko gempa susulan yang bisa mencapai magnitudo 8,0 dalam beberapa hari ke depan, sehingga kesiapsiagaan harus ditingkatkan hingga level tertinggi. Pemerintah Jepang merespons situasi darurat ini dengan membentuk tim manajemen krisis di bawah instruksi langsung Perdana Menteri Sanae Takaichi. Sang Perdana Menteri menekankan pentingnya evakuasi segera ke tempat-tempat yang lebih tinggi bagi warga di wilayah terdampak guna menghindari risiko gelombang susulan yang lebih besar. Kepala Sekretaris Kabinet, Minoru Kihara, dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa meskipun peringatan tsunami telah diturunkan levelnya, masyarakat tetap diimbau waspada terhadap potensi gelombang hingga satu meter. Hingga saat ini, laporan awal dari stasiun televisi nasional NHK menunjukkan bahwa tidak ada kerusakan fisik yang signifikan atau korban luka serius di area pelabuhan Iwate, namun pihak berwenang terus melakukan penyisiran properti untuk memastikan keamanan warga. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memantau stabilitas infrastruktur vital serta memastikan tidak ada gangguan pada sistem kelistrikan dan transportasi pasca guncangan tersebut. Selain dampak di daratan, perhatian publik juga tertuju pada keselamatan warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di prefektur Aomori, Iwate, dan Hokkaido. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo telah mengaktifkan prosedur pemantauan intensif dan terus memberikan imbauan kepada seluruh WNI agar mengikuti arahan evakuasi dari otoritas setempat. Para ahli seismologi Jepang mengingatkan bahwa meskipun peringatan gempa susulan bersifat prediktif terhadap peningkatan risiko, masyarakat tidak boleh mengabaikan potensi bahaya yang mungkin muncul dalam kurun waktu satu pekan ke depan, khususnya dalam 48 hingga 72 jam mendatang. Situasi di Jepang tetap dipantau secara ketat sembari menanti perkembangan lebih lanjut dari TEPCO terkait kondisi fasilitas nuklir serta dampak operasional transportasi publik seperti kereta Shinkansen yang sempat dihentikan sementara guna memastikan keamanan jalur dan infrastruktur rel pasca gempa bumi yang cukup dahsyat tersebut





Gempa Jepang Tsunami Iwate Mitigasi Bencana KBRI Tokyo Berita Internasional

