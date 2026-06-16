Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Sulawesi Tengah, BMKG Klasifikasikan sebagai Jenis Dangkal

Gempa tektonik magnitudo 6,7 terjadi di Torue, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akibat aktivitas Sesar Sausu. BMKG melaporkan intensitas guncangan bervariasi dan telah menerima laporan kerusakan di beberapa daerah. Tim khusus telah dikirim ke lokasi untuk evaluasi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengumumkan bahwa gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6 ,7 yang mengguncang wilayah Torue, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026) Klasifikasi gempa tersebut adalah gempa bumi dangkal.

Peristiwa ini dipicu oleh activitas Sesar Sausu. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menyatakan bahwa gempa terjadi pada pukul 10.27.44 WIB. Menurut analisis mekanisme sumber, gempa tersebut mengakibatkan pergerakan turun atau normal fault. Informasi ini disampaikan Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, pada hari yang sama.

Guncangan dirasakan di berbagai wilayah Sulawesi Tengah dengan intensitas berbeda-beda. Berikut sebaran intensitas berdasarkan skala Modified Mercalli Intensity (MMI):Skala VI-VII MMI: Terasa di Torue dan Parigi Selatan. BMKG telah menerima laporan resmi tentang kerusakan infrastruktur dan bangunan di beberapa lokasi. Tingkat kerusakan berkaitan dengan intensitas guncangan di masing-masing area:Kota Palu, Parigi Utara, dan Poso (Skala VI MMI): Melaporkan adanya kerusakan.

Sindue, Balaesang, dan Masamba (Skala IV MMI): Melaporkan kerusakan di lapangan. Tanggapan atas dampak tersebut, Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, memastikan bahwa tim khusus telah dikirim ke lokasi bencana untuk melakukan penilaian lebih lanjut





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Gempa Bumi BMKG Sulawesi Tengah Magnitudo 6 Kerusakan Infrastruktur

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