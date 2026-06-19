Gempa Magnitudo 6,7 di Sulteng: Geologi Rumit Perparah Kerusakan Rumah dan Jalur Akses

Badan Geologi Kementerian ESDM menyoroti peran litologi tanah lunak dan struktur geologi kompleks sebagai penyebab utama kerusakan luas di Desa Kamarora A setelah gempa 6,7 pada 16 Juni 2026, serta menekankan pentingnya mitigasi berbasis kondisi geologi.

Gempa bumi berkekuatan 6,7 pada Selasa 16 Juni 2026 mengguncang Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawetan Tengah, meninggalkan puing‑puing rumah warga yang berserakan, retakan pada jalan, serta penurunan permukaan tanah yang signifikan.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kondisi geologi lokal yang rumit dan litologi tanah yang lunak menjadi faktor utama yang memperparah dampak seismik. Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat menjelaskan bahwa kedekatan episenter dengan permukiman serta sifat tanah yang tidak padat berperan besar dalam memperkuat getaran, sehingga bangunan yang tidak dirancang untuk tahan gempa mengalami kerusakan struktural yang meluas.

Selain kerusakan pada atap dan dinding rumah, beberapa rumah mengalami ambruk total, sementara jalur logistik utama, terutama akses ke Napu, mengalami longsor dan amblesan akibat kemiringan lereng yang curam dan lapisan tanah yang tidak kompak





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Gempa Sulawesi Tengah Geologi Rumit Bencana Alam Penanggulangan Bencana Infrastruktur

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