Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Wilayah Malang

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Malang pada Kamis (11/9/2025) dan dirasakan hingga wilayah Blitar dan Tulungagung. Gempa ini tidak memicu tsunami.

Gempa bumi magnitudo 4,9 (dimutakhirkan dari 5,0) terjadi pada Kamis (11/9/2025) pukul 10.15 WIB di wilayah 152 kilometer tenggara Kabupaten Malang . Gempa ini berpusat di laut dengan kedalaman 63 kilometer dan dirasakan hingga wilayah Blitar hingga Tulungagung. Kepala Stasiun Geofisika Malang , Ma'muri, menyatakan bahwa gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas deformasi dalam lempeng Indo-Australia.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik. Gempa bumi ini tidak memicu tsunami.Dampak dari gempa bumi dirasakan di Kabupaten Malang dengan skala III MMI (getaran terasa nyata dalam rumah atau getaran terasa seakan ada truk berlalu) dan di wilayah Trenggalek, Tulungagung serta Blitar dengan skala II MMI. Ma'muri mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ia juga meminta masyarakat untuk memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal mereka cukup tahan gempa, atau tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali masuk ke dalam rumah. Ma'muri menambahkan bahwa sebelumnya pada pukul 05.41 WIB, juga terjadi gempa magnitudo 3,7 di 131 kilometer tenggara Kabupaten Malang dengan kedalaman 25 kilometer. Ia menjelaskan bahwa secara total terjadi dua kali gempa, yaitu pada pukul 05.41 WIB dengan magnitudo 3,7 dan kembali terjadi pada pukul 10.15 WIB di Kabupaten Malang





